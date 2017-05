Für den SV Wehen Wiesbaden geht es am Samstag im Hessenderby um einen Rückrunden-Rekord, der FSV Frankfurt wird hingegen das vorerst letzte Mal Drittliga-Luft schnuppern. hessenschau.de zeigt die Partie im Livestream.

Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, wenn der FSV Frankfurt als feststehender Absteiger am Samstag zum Drittliga-Finale beim hessischen Rivalen SV Wehen Wiesbaden antritt. "Ich hoffe, dass die Mannschaft das Spiel für einen guten Abschluss annimmt. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ich denke, dass würde unsere mitreisenden Fans zum Saisonabschluss auch besänftigen", erklärte der scheidende FSV-Coach Gino Lettieri. hessenschau.de überträgt die Partie ab 14 Uhr im Livestream.

SVWW winkt Rückrunden-Rekord

Für Lettieri, Sportdirektor Roland Benschneider sowie die Mehrzahl der Profis ist es die letzte Vorstellung im blau-schwarzen Dress. Durch den bitteren Abstieg sind die Frankfurter gezwungen, sich in der nächsten Saison komplett neu aufzustellen. "Mir hat es trotz aller Umstände Spaß gemacht, hier beim FSV Frankfurt zu arbeiten. Wir haben immer wieder versucht, erfolgreich zu sein. Uns sind im Endeffekt die Körner ausgegangen", bilanzierte Lettieri, der erst im März das Traineramt von Roland Vrabec übernommen hatte.

Ganz anders sieht es beim Gegner aus. Nach dem Trainerwechsel von Torsten Fröhling zu Rüdiger Rehm im Februar starteten die Wehener durch. 30 Zähler wurden in der Rückrunde gesammelt, so viele wie seit der Saison 2012/13 nicht mehr. Aktuell liegen die Hessen auf dem neunten Tabellenplatz. Mit einem Sieg gegen den FSV würde der SVWW sogar einen neuen Rekord aufstellen und die beste Drittliga-Rückrunde der Vereinsgeschichte spielen. In der Saison 2010/11 holte Wiesbaden 32 Punkte in der zweiten Saisonhälfte.

90 Minuten Vollgas

"Wir wollen zum Abschluss den Zuschauern noch mal ein tolles Spiel liefern. Jeder, dessen Herz für den SVWW schlägt, hat es verdient, dass wir noch einen Sieg einfahren. Es war insgesamt eine starke Rückrunde, auf der wir aufbauen können", erklärte Rehm.

Im Prestige-Duell verspricht er einhundertprozentige Motivation und 90 Minuten Vollgas-Fußball. "Es ist ein Derby, das auch sehr wichtig für unsere Fans ist. Es ist das letzte Saisonspiel. Es ist ein Heimspiel. Mehr muss man gar nicht mehr sagen", sagte Rehm.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 20.05.2017, 17:00 Uhr