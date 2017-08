Drei Spiele, drei Siege, 6:0 Tore: Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga einen wahren Traumstart hingelegt. Eng mit dem Erfolg verbunden ist Trainer Rüdiger Rehm.

Der SVWW-Trainer ist bestimmt kein Grantler. Rüdiger Rehm kritisiert, wenn es etwas zu kritisieren gibt. Wenn Lob angebracht ist, lobt er. "Mit 6:0 Toren und neun Punkten machen sie sicherlich nicht viel falsch", antwortet Rehm dem hr-sport auf die Frage, was seine Mannschaft derzeit denn gut und was sie weniger gut macht. Mit 6:0 Toren und neun Punkten liegt der makellose SVWW nach drei Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz der 3. Liga.

Die Defensive ist das Prunkstück der Wiesbadener seit Rehm im Februar 2017 das Ruder übernommen hat. In 19 Drittliga-Spielen hat der SVWW zwölf Mal die Null gehalten. Im Angriff sind die Hessen derzeit so kaltschnäuzig wie schon lange nicht mehr. "Gegen Unterhaching haben wir gleich aus der ersten Chance ein Tor gemacht, gegen Osnabrück aus den ersten zwei Chancen zwei Tore", erinnert Rehm. "Das ist sehr effektiv."

Beeindruckende Bilanz

Bei allem Lob: Verbesserungspotential sieht der Fußballlehrer natürlich trotzdem. Sonst hätte er den falschen Job. "Sie müssen noch aktiver in den Zweikämpfen drin sein. Wir haben den Gegner mehr begleitet als versucht, den Ball zu erobern", sagt der 38-Jährige rückblickend auf den 1:0-Sieg gegen Unterhaching am Dienstag. Das habe die Mannschaft in der Vergangenheit mal besser gemacht. "Man muss Kontakt haben zum Gegner, den Infight suchen. Nur dann kann man ihn zu Fehlern zwingen." Auf die Zweikampfführung wird der Coach in den kommenden Trainingswochen besonders viel Zeit verwenden.

Rehms akribische Arbeit in der hessischen Landeshauptstadt hat schnell Früchte getragen. Binnen kürzester Zeit hat er den Abstiegskandidaten zu einem Herausforderer um die oberen Tabellenplätze umgemodelt. Seine Bilanz liest sich beeindruckend: Zwölf Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen. Mit dem Trainer Rehm holte der SVWW pro Spiel im Schnitt 2,10 Punkte. Unter Vorgänger Torsten Fröhling waren es in 29 Spielen durchschnittlich 1,13 Punkte.

Ausruhen verboten

Der Höhenflug kommt saisonübergreifend betrachtet also gar nicht so überraschend. Damit er noch möglichst lange anhält, dafür will Rehm schon sorgen. Wichtig sei, dass seine Spieler hungrig auf Erfolge bleiben. "Im Moment sind sie sehr hungrig. Es kann sich auch keiner ausruhen, weil wir einen sehr ausgeglichenen Kader haben." Wer meint, sich eine Pause gönnen zu müssen, steht in der nächsten Partie eben nicht mehr auf dem Platz. "Wenn ich mich nur ein bisschen ausruhe, kann es passieren, dass ich ganz schön auf die Schnauze falle", warnt Rehm mit Blick auf die starke Konkurrenz in Liga drei.

Ein möglicher Stolperstein wartet bereits am Samstag (14 Uhr) auf den SVWW, der zum "Aufstiegskandidat Nummer eins" (Rehm), zum Karlsruher SC reist. Der Zweitliga-Absteiger ist noch mal eine ganz andere Hausnummer als zuletzt der freche Aufsteiger aus Unterhaching. "Die Karlsruher sind von der Qualität und der Erfahrung her um einiges weiter als die Hachinger. Die sind kaltschnäuziger", analysiert Rehm. Einen Plan, wie seine Mannschaft am besten gegen den KSC spielt, hat er aber natürlich auch schon parat. Ausruhen ist in diesem Plan nicht vorgesehen.