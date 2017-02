Zweites Spiel, zweiter Erfolg für den SV Wehen Wiesbaden unter der Regie des neuen Trainers Rüdiger Rehm: Die Landeshauptstädter schlugen beim SC Paderborn spät zu.

Einen besseren Einstand hätte sich Rüdiger Rehm bei SVWW kaum wünschen können. Nach dem 3:0 gegen Zwickau gewann der neue Cheftrainer auch sein zweites Spiel mit den Hessen. Der Drittligist setzte sich am Freitagabend mit 1:0 (0:0) beim ehemaligen Bundesligisten SC Paderborn durch. Dadurch verließ Wehen Wiesbaden vorerst den Relegationsplatz und machte in der Tabellen einen Sprung auf Platz 14.

Das Tor des Tages erzielte Manuel Schäffler per Kopfball in der 86. Minute, als sich der Großteil der 4.220 Zuschauer in Paderborn bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte. Die Wiesbadener waren letztlich die glücklichere zweier Mannschaften auf Augenhöhe. In einem hitzigen Spiel gab es eine Hand voll Chancen auf beiden Seiten.