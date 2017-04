Es war ein hartes Stück Arbeit. Am Ende geht Drittligist SV Wehen Wiesbaden gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen am Mittwochabend jedoch als verdienter Sieger vom Platz.

Der SV Wehen Wiesbaden konnte nach drei sieglosen Spielen in Folge am Mittwoch gegen Werder Bremen II endlich wieder einen Sieg einfahren. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm bezwang die Hanseaten mit 2:0 (1:0) und knackte somit die 40-Punkte-Marke. Gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegsrennen sammelten die Landeshauptstädter zudem wichtige Big Points im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Wiesbadener waren von Beginn an die wachere Mannschaft und erspielten sich ein Chancenplus. Es dauerte jedoch bis kurz vor dem Pausenpfiff, ehe der SVWW in Führung gehen konnte. Nach einer Ecke stieg Niklas Dams zwischen Fünfmeterraum und Elfmeterpunkt in die Höhe und köpfte aus rund sieben Metern den Führungstreffer. Manuel Schäffler machte mit dem 2:0 in der 67. Minute dann alles klar.