Ex-Lilie Jungwirth im Interview : "Wunder sind dafür da, um in Darmstadt Realität zu werden"

Darmstadt: Vor knapp zwei Monaten wechselte Florian Jungwirth von Darmstadt 98 in die USA. Im Interview spricht der Defensivspieler über das Twitter-Mysterium um Barack Obama, wie er die Erinnerung an Johnny Heimes weitergibt und warum deutsche Bäckereien in den Staaten Segen und Fluch sind. [mehr]