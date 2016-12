Ein Hauch von Cristiano Ronaldo beim SV Wehen Wiesbaden: Steven Ruprecht hat eine eigene Modekollektion entworfen und verkauft unter der Marke SR18 Kleidungsstücke für große und kleine Fans. Sogar für Vierbeiner ist etwas dabei.

Fußballer, die den Swag aufdrehen , gibt es jede Menge. In Madrid, Manchester oder München kümmern sich die Profis in ihrer Freizeit schon lange nicht mehr um den heimischen Garten oder die Felgen ihres Sportwagens. Ganz oben auf der Liste der Fußballer-Hobbies steht: Mode. Mit Hilfe der sozialen Medien wird die heimische Fußgängerzone schnell zum Catwalk, Fotos in den neuesten – und oft schrägen – Outfits werden mit einem Klick um die ganze Welt verschickt. Ein Teil dieser neuen Fußball-Fashion-Welt ist seit einigen Monaten auch der hessische Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Dank Steven Ruprecht.

Auf den Spuren von David Beckham

Denn auch Ruprecht, im Hauptberuf Abwehrchef und auf dem Platz eher rustikal unterwegs, trägt abseits des Rasens gerne den feinen Zwirn. "Ich bin sehr an Mode interessiert und mag es, mich vernünftig anzuziehen", sagte der gebürtige Berliner im Gespräch mit dem hr-sport. Die Auswahl im Kleiderschrank des 29-Jährigen reicht dabei vom "Berliner Street-Style", wie er es nennt, bis zum Fashionweek-tauglichen Herrenanzug. Auf der Haut von Ruprecht prangen zudem gleich mehrere Tattoos, die Frisur sitzt meistens perfekt. Alles so wie bei seinem modischen Vorbild: "Mein großes Fashion-Idol war immer David Beckham."

Der ehemalige englische Nationalspieler, ein Popstar des Fußballs, brillierte in seiner aktiven Karriere auch außerhalb des Rasens mit extravaganten Auftritten und oft wechselnden Haarschnitten. "Daran habe ich mich schon orientiert", so Ruprecht, der inzwischen jedoch deutlich mehr macht als nur bei den Großen des Geschäfts abzukupfern. Der Innenverteidiger hat seine eigene Kleidermarke auf den Markt gebracht und verkauft nun T-Shirts, Pullover, Kappen, Tank-Tops, Turnbeutel, Wintermützen und sogar Halstücher für Hunde mit seinem Logo: SR18.

Halsband war gestern: Der Hund von heute trägt Halstuch. Bild © Steven Ruprecht

SR18 wird online geboren

Die Initialen plus Rückennummer sind Ruprechts Markenzeichen und bilden damit die hessische Variante von CR7, dem weltweit bekannten Kürzel des portugiesischen Superstars Cristiano Ronaldo. Ein Zufall? Natürlich nicht. Denn während sich Ruprecht in modischen Fragen Anregungen beim zweimaligen Fast-Weltfußballer Beckham holt, eifert er sportlich eher dem dreimaligen Weltfußballer Ronaldo nach. "Mein Torjubel ist genau wie der von Ronaldo", so Ruprecht, der den eingesprungenen Portugiesen in dieser Spielzeit immerhin schon zweimal aufführen durfte. "Meine Mitspieler haben mich deshalb irgendwann SR18 genannt."

Doch wie kam es dazu, dass diese Buchstaben-Zahlen-Kombination nun auf Kleidungsstücken und Accessoires für Zwei- und sogar Vierbeiner zu sehen ist? "Angefangen hat alles bei Instagram ." In dem sozialen Foto-Netzwerk entdeckte Ruprecht den Wiesbadener Mode-Designer Steffen Großkurth, dessen Shirts und Kappen ihm direkt gefielen. Auf gegenseitige Likes folgten ein persönlicher Austausch über den offenbar sehr ähnlichen Modegeschmack, schließlich eine enge Freundschaft und das Angebot Großkurths, ein SR18-Logo zu entwerfen. "Das hat mir so gut gefallen, dass ich mir ein T-Shirt und einen Pullover habe machen lassen", so Ruprecht. "Und so ist das alles ins Rollen gekommen."

Kundschaft im eigenen Team

Ein Verein, ein Modegeschmack: Der SVWW hält zusammen. Bild © Steven Ruprecht

Einige Monate später ist die Kollektion auf sieben Teile angewachsen, Ruprecht trägt seine eigene Marke längst nicht mehr alleine. Da ihn immer mehr Leute auf seine Kleidung ansprachen, können die exklusiven Stücke inzwischen online bestellt werden. Ein eigener Internetauftritt ist zwar noch Zukunftsmusik, mit einer persönlichen Nachricht bei Instagram kann aber inzwischen jeder in den Genuss eines SR18-Hundehalstuchs oder einer SR18-Wintermütze kommen.

Eine Möglichkeit, die sogar einige von Ruprechts Mitspielern beim SVWW bereits genutzt haben. Robert Andrich, Alf Mintzel, David Blacha, Luca Schnellbacher und Niki Dams haben sich bereits eingedeckt, wie Ruprecht erzählt: "Wenn die Jungs dann nach dem Training damit rumlaufen, ist das schon etwas Besonderes."

Ein Hauch von Bundesliga ist auch dabei

Marvin Matip mit Duckface und SR18-Kappe. Bild © Steven Ruprecht

Doch in der 3. Liga ist nicht Endstation. Denn SR18 hat es mittlerweile – im Gegensatz zum Namensgeber und Erfinder – sogar bis in die Bundesliga geschafft. Der Ingolstädter Kapitän Marvin Matip, ein guter Freund von Ruprecht, wurde unlängst beim Auswärtsspiel in Leverkusen mit einer SR18-Kappe gesichtet. Seine Teamkollegen Moritz Hartmann und Pascal Groß sind ebenfalls Kunden.

Der Bekanntheitsgrad der Marke wächst also stetig, mehr als ein Hobby wird der Ausflug ins Modegeschäft für Ruprecht aber vorerst wohl nicht bleiben. Der finanzielle Ertrag hält sich noch in Grenzen. "Ich mache das ja auch nur, weil es mir Spaß macht und sehr persönlich ist", so Ruprecht. "Es ist jetzt nicht so, dass das jeder Dritte in der Stadt an hat. Aber es gibt Leute, die das tragen. Und das macht mich dann schon stolz."