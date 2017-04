Big Point im Abstiegskampf: Der SV Wehen Wiesbaden besiegt Preußen Münster dank eines Treffers kurz vor dem Schlusspfiff und macht einen großen Sprung raus aus dem Tabellenkeller.

Der SV Wehen Wiesbaden ist in der 3. Liga weiter auf dem Vormarsch. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm setzte sich am Sonntag mit 1:0 (0:0) gegen Preußen Münster durch und springt damit in der Tabelle auf Rang 13. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt sechs Punkte, der SVWW hat zudem noch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Die Entscheidung in der hart umkämpften Partie fiel in der Wiesbadener Arena kurz vor dem Ende: Nach einer Flanke von Marc Lorenz stand Patrick Mayer in der 89. Minute goldrichtig und staubte zum umjubelten Siegtreffer ab.

Weitere Informationen Wehen Wiesbaden - Preußen Münster 1:0 (0:0) Wiesbaden: Kolke - Funk (29.Mrowca), Dams, Ruprecht, Mintzel - Pezzoni, Andrich - Schwadorf (70.Schnellbacher), Lorenz - Blacha (79.Meyer), Schäffler

Münster: Schulze Niehues - Tritz, Mai, Schweers, Al-Hazaimeh - Braun (74.Warschewski), Wiebe - Rühle (81.Stoll), Rizzi, Kobylanski (61.Tekerci) - Grimaldi



Tore: 1:0 Meyer (89.)

Gelbe Karten: Andrich / Braun, Warschewski



Schiedsrichter: Winkmann (Kerken)

Zuschauer: 2.429 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 2.4.2017, 22.05 Uhr