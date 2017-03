Der Rehm-Effekt geht weiter: Der SV Wehen Wiesbaden gewinnt zum dritten Mal in Folge unter Rüdiger Rehm und landet damit einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller der 3. Liga. Dabei sah es lange alles andere als gut aus.

Der SV Wehen Wiesbaden ist das Team der Stunde in der 3. Liga. Im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Rüdiger Rehm fuhr der SVWW am Samstag den dritten Sieg in Folge ein und springt damit in der Tabelle auf Rang 13. Der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt drei Punkte.

Nachdem die Gäste trotz früher Roter Karte wegen Notbremse gegen Anthony Syhre (10.) durch Marc Heider in Führung gegangen war, drehte der SVWW die Partie in der Schlussphase. Erst sorgte Steven Ruprecht mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Ausgleich (77.), Manuel Schäffler traf in der letzten Minute zum Sieg.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - Osnabrück 2:1 (0:1) Wiesbaden: Kolke - Kovac, Mockenhaupt, Ruprecht, Mintzel - Dams, Pezzoni (73. Schnellbacher) - Schwadorf (86.Müller), Blacha (90.Mrowca), Lorenz - Schäffler Osnabrück: Gersbeck - Falkenberg (63. El Bouazzati), Appiah, Syhre, Dercho - Schulz, Engel - Heider, Hohnstedt - Wriedt (74,Kristo), Rüzgar (11.Willers)



Tore: 0:1 Heider (22.), 1:1 Ruprecht (77/FE.), 2:1 Schäffler (90.)

Rot: Syhre (10./Notbremse)

Gelbe Karten: Ruprecht, Blacha / Schulz



Schiedsrichter: Stark (Ergolding)

Zuschauer: 2.000 Ende der weiteren Informationen

Sendung: heimspiel! am Samstag, 4.3.2017, 17 Uhr