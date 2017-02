Erstes Spiel, erster Sieg: Der SV Wehen Wiesbaden beendet beim Debüt von Trainer Rüdiger Rehm die Negativserie und besiegt den FSV Zwickau. Noch ist das rettende Ufer aber nicht erreicht.

Rehm-Effekt in Wiesbaden: Der SV Wehen Wiesbaden besiegt beim ersten Einsatz des neuen Cheftrainers Rüdiger Rehm den FSV Zwickau mit 3:0 (1:0) und sendet damit nach zuvor zwölf sieglosen Spielen in Folge ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga.

Die Mannschaft aus der hessischen Landeshauptstadt ist als Tabellen-18. aber weiter stark abstiegsgefährdet, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt noch zwei Zähler. Marcel Schäffler brachte die Hausherren in Führung (27.), David Blacha (48.) erhöhte nach dem Seitenwechsel, ehe Schäffler mit seinem zweiten Treffer (69.) für die Entscheidung sorgte. Gäste-Spieler Davy Frick flog in der Schlussphase noch mit Rot vom Platz (80.).