Zweimal geführt und doch verloren: Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat beim Auswärtsspiel in Chemnitz einen Big Point im Kampf um den Klassenerhalt liegen lassen.

Der SVWW kassierte am Samstag eine im wahrsten Sinne des Wortes unnötige Niederlage beim Chemnitzer FC: Zweimal ging Wehen Wiesbaden bei den Sachsen in Führung und musste nach einem vergebenen Strafstoß am Ende doch mit 2:4 (2:2) den Kürzeren ziehen. Damit verpassten es die Hessen auch, den Vorsprung auf die Abstiegsränge in der 3. Liga weiter zu vergrößern. Weil Paderborn ebenfalls verlor, beträgt das Polster aber weiterhin sechs Zähler.

Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm erwischte vor 5.532 Zuschauern einen Blitzstart, als Patrick Mayer einen Querpass von Robert Andrich zur frühen Wiesbadener Führung einschob (2.). Lang hielt der Vorsprung aber nicht, Florian Hansch glich nach einer Viertelstunde für den CFC aus (15.).

Manuel Schäffler besorgte nach einer Ecke für den SVWW die erneute Führung (19.), ehe Dennis Mast ebenfalls noch vor der Pause abermals ausglich (36.). Nach Wiederanpfiff lief es dann ganz bitter für die Hessen: Erst schoss Mayer einen Handelfmeter neben das Chemnitzer Tor (55.), dann machten Hansch (73.) und der eingewechselte Daniel Frahn (90.+3) den Sack für die Gastgeber zu.

Weitere Informationen Chemnitzer FC - SV Wehen Wiesbaden 4:2 (2:2) Chemnitz: Kunz - Bittroff, Conrad (5.Mbende), Dabanli, Cincotta, Jopek (74.Danneberg), Reinhardt - Mast, Fink, Grote - Hansch (79.Frahn)



Wiesbaden: Kolke - Funk (63.Mrowca), Mockenhaupt, Pezzoni, Mintzel (88.Schnellbacher) - Andrich, Dams - Müller (71.Schwadorf), Lorenz - Mayer, Schäffler



Tore: 0:1 Mayer (2.), 1:1 Hansch (15.), 1:2 Schäffler (19.), 2:2 Mast (36.), 3:2 Hansch (72.), 4:2 Frahn (90.+3)

Besondere Vorkommnisse: Mayer vergibt HE (55.)



Gelbe Karten: Cincotta / Funk, Andrich, Lorenz



Schiedsrichter: Fritsch (Bruchsal)

Zuschauer: 5.532 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 15.4.2017, 17 Uhr