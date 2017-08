Rehm will "Fifty-fifty-Spiel" gegen Aue

Der SV Wehen Wiesbaden will die gute Form aus dem Ligabetrieb mit in die DFB-Pokal-Partie gegen den Zweitligisten Erzgebirge Aue nehmen. Trainer Rüdiger Rehm hat dabei keine Lust auf Understatement.

"Wir freuen uns riesig. Es geht um alles oder nichts, und wir wollen das Spiel für uns entscheiden", sagt SVWW-Trainer Rüdiger Rehm vor dem Duell gegen die Sachsen am Sonntag (18.30 Uhr). Neuzugang Maximilian Dittgen wird dabei aller Voraussicht nach sein Debüt im Dress des SVWW feiern.

Stürmer Manuel Schäffler und Vize-Kapitän Patrick Funk, die in der Trainingswoche über leichte Blessuren klagten, sollen dabei sein. Verzichten muss Rehm allerdings auf ein Quartett: Kevin Pezzoni, Jeremias Lorch, Moritz Kuhn und Stephané Mvibudulu werden ausfallen.

Das Ziel ist dennoch klar gesteckt: "Wir wollen in der BRITA-Arena ein Fifty-Fifty-Spiel daraus machen und zeigen, dass wir mit einem Zweitligisten mithalten können." Gegner Aue hat einen klassischen Fehlstart in die neue Zweitligasaison hingelegt und beide Partien (0:2 gegen Düsseldorf/1:2 in Heidenheim) verloren. Der SVWW hingegen konnte bereits drei Saisonsiege einfahren.