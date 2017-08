Vierter Spieltag, erste Niederlage: Der SV Wehen Wiesbaden ist in dieser Saison doch nicht unschlagbar. Am Samstag verlor die Mannschaft von Rüdiger Rehm beim Karlsruher SC.

Der SV Wehen Wiesbaden hat erstmals in dieser Saison eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm verlor am Samstag beim Karlsruher SC mit 1:2. Dabei hatte der SVWW es den Gastgebern von Beginn an schwer gemacht, stand in der Defensive kompakt und ließ so kaum etwas zu. In der 44. Minute nutzte der SVWW dann eiskalt einen Ballverlust von Daniel Gordon zur Führung. Stephan Andrist reagierte blitzschnell und legte den Ball Alf Mintzel vor, der schob zum 1:0 ein.

Während der SVWW vergeblich auf das 2:0 drängte, schlugen die Gastgeber eiskalt zu. Anton Fink traf nach dem Seitenwechsel (56.) zum Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte schließlich Kapitän Kai Bülow, der in der 83. Minute aus kurzer Distanz zum 2:1 aus Sicht des KSC einköpfte. Auch der SVWW hatte durch Dominik Nothnagel noch eine gute Chance. Er scheiterte aber wenige Minuten vor Schluss am Aluminium.

Rehm enttäuscht

"Wir müssen heute gewinnen. Das haben wir nicht getan, deshalb bin ich brutal enttäuscht", sagte Rehm nach der Partie sichtlich konsterniert. "Wir müssen das 2:0 machen und dann ist es erledigt."