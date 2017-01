Nach wochenlanger Verletzungspause drängt Markus Kolke zurück ins Tor des SV Wehen Wiesbaden. Im Trainingslager in Spanien bringt sich der Keeper in Form. Auch verbal geht der 26-Jährige schon wieder voran.

Routinier ist eines jener Worte, die Fußballern allzu oft zugeschrieben werden. Bei Markus Kolke passt dieser Begriff wie die Faust aufs Auge. Seit 2001 steht der Torwart beim SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag, ist gemeinsam mit Alf Mintzel das Gesicht des Drittligisten - und das strahlt er auch aus. Eine Verletzung, wie der Innenbandriss im Knie, den er sich Ende November zuzog, kann Kolke nicht mehr aus der Ruhe bringen, im Gegenteil: Er will stärker zurückkommen. "Ich bin bei 110 Prozent", sagte er im Gespräch mit dem hr-sport.

Als Kampfansage will der 26-Jährige das nicht verstanden wissen, wie das Lachen in seiner Aussage verrät. Aber im Ernst: Kolke ist auf dem Weg zurück ins Tor des SVWW, hat im Testspiel gegen Heidenheim am Samstag bereits 90 Minuten zwischen den Pfosten gestanden. "Ich fühle mich sehr gut, kann alles mitmachen und halte auch schon wieder den einen oder anderen Schuss unserer Stürmer", so Kolke. Im Trainingslager im spanischen Oliva Nova absolviert er alle Einheiten mit der Mannschaft, Schonung gibt es für den Keeper nicht mehr.

Keine Schmerzen, nur noch Ziele

"Das Knie hält wunderbar. Ich habe gar keine Schmerzen mehr", verriet er. Auch nicht, als er sich mit seinen Torwart-Kollegen am Sonntagmorgen durch den spanischen Sand quälte. Die Einheit am Strand ist in der Vorbereitung schon Tradition. "Ich weiß inzwischen, was auf mich zukommt", sagte er, "und, dass die Beine danach weh tun, das lässt sich nicht ändern." So lang das die einzigen Schmerzen sind, ist Kolke zufrieden.

Nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz hat er bereits das nächste Ziel im Blick: "Das Spiel gegen Aalen." Damit startet der SVWW am 28. Januar in die zweite Saisonhälfte und die Mission Klassenerhalt. "Jeder ist sich der Lage bewusst und weiß, dass wir Dreier brauchen, um da unten rauszukommen", so Kolke. Da unten, das ist Tabellenplatz 18 und die ernüchternde Bilanz von neun Spielen ohne Sieg. Zuletzt verlor das Team von Trainer Torsten Fröhling vor der Winterpause auch das Derby gegen den FSV Frankfurt. Ohne Kolke.

"Jeder Einzelne glaubt daran"

Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der angespannten sportlichen Situation gut. "Wir glauben an uns und wissen, dass wir es schaffen können", sagte der Torhüter, der sich in den vergangenen Jahren den Spitznamen "Krake" erarbeitet hat. "Jeder Einzelne glaubt daran." Der Weg aus dem Tabellenkeller könne ein langer Prozess sein, "aber Dreier brauchen wir sofort." Ein Auftaktsieg gegen Aalen wäre nicht nur für den Kampf um den Klassenerhalt, sondern auch für das Selbstvertrauen immens wichtig.

Auch Kolke will seinen Teil dazu beitragen – am liebsten als Nummer eins. Doch Max Reule, der den 26-Jährigen in den vergangenen vier Partien vertreten hatte, hat seine Sache nicht schlecht gemacht. Auch Trainer Fröhling weiß, was er an Reule hat. Und doch lässt sich Kolke davon nicht verunsichern. "Zwischen Torhütern gibt es immer Konkurrenzkampf, das ist ganz normal", sagte er betont gelassen. "Ich will wieder voll fit werden und die Entscheidung trifft dann das Trainerteam." Klingt wie die Aussage eines echten Routiniers.