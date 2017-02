Der SV Wehen Wiesbaden hat auch im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Torsten Fröhling keinen Sieg einfahren können. In Köln stand der SVWW aber immerhin in der Defensive stabil.

Gegen Fortuna Köln zeigte sich der SVWW am Samstag zwar formverbessert, kam allerdings nicht über ein torloses Remis hinaus. Unter Interimscoach Christian Hock standen die Landeshaupstädter in der Defensive kompakter als zuletzt, entwickelten aber kaum Gefahr in der Offensive. So waren Torraumszenen oder gar Möglichkeiten in der ersten Halbzeit Mangelware, denn auch die Hausherren präsentierten sich in der Abwehr stabil.

Auch nach dem Seitenwechsel konzentrierte sich der SVWW auf das Verteidigen. Einzig Manuel Schäffler bemühte sich vor dem Kölner Tor nach Kräften und scheiterte in der 50. Minute aber an Keeper André Poggenborg. Die Gastgeber drängten nun auf die Führung, doch auch der SVWW spielte sich zusehends Chancen heraus. Die beste Möglichkeit hatte David Blacha, der nach einer Flanke von Marc Lorenz den Ball denkbar knapp verpasste.