Viertes Spiel, vierter Sieg – der SV Wehen Wiesbaden ist mit Trainer Rüdiger Rehm weiter in der Erfolgsspur. Bei Tabellenführer MSV Duisburg erkämpften sich die Landeshauptstädter am Samstag einen Überraschungssieg.

Der SV Wehen Wiesbaden hat seine Siegesserie in der Dritten Liga fortgesetzt. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm feierte am Samstag auch beim MSV Duisburg einen 1:0-Erfolg. Den einzigen Treffer der Partie erzielte David Blacha in der 52. Minute. Für den SVWW ist der Überraschungssieg beim Tabellenführer bereits der vierte Dreier in Folge.

Dabei taten sich die Gäste zunächst schwer, denn der MSV dominierte die Anfangsphase und drängte die Rehm-Elf tief in die eigene Hälfte. Nach gut einer halben Stunde fand der SVWW besser in die Partie und erspielte sich gleich mehrere Möglichkeiten. Doch erst scheiterte Jules Schwadorf (37.) und dann Manuel Schäffler (38.) an MSV-Keeper Mark Flekken.

Blacha sorgt für Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel war es erneut der SVWW, der mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine kam. Doch zunächst verhinderte erneut Flekken den Duisburger Rückstand. In der 52. Minute hatte er den Offensivbemühungen der Gäste aber nichts mehr entgegenzusetzen. Nach Vorarbeit von Lorenz schob Blacha zum 1:0 ein.

Mit der Führung im Rücken lauerten der SVWW fortan auf Konter, Duisburg strahlte bis zur Schlussphase kaum Torgefahr aus. Mit einer konsequenten Defensiv-Leistung überstanden die Gäste aber auch diese Phase und sicherten sich so den vierten Sieg in Folge.

Weitere Informationen MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden 0: 1 (0:0) Duisburg: Flekken - Leutenecker, Bomheuer, Blomeyer, Wolze - Albutat (79. Dausch), Schnellhardt - Wiegel, (63. Engin), Janjic (74. Brandstetter) -Onuegbu, Iljutcenko



Wiesbaden: Kolke - Funk, Mockenhaupt, Ruprecht, Mintzel - Dams, Pezzoni - Schwadorf (88. Mrowca), Blacha (72. Schnellbacher), Lorenz (90. Müller) - Schäffler



Tore: 0:1 Blacha (52.)

Gelbe Karten: Albutat, Wiegel, Onuegbu - Kolke, Pezzoni, Schwadorf



Schiedsrichter: Zorn (Freiburg)

Zuschauer: 12.181 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "heimspiel! am samstag", 11.3.2017, 17 Uhr