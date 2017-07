Der SV Wehen Wiesbaden ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Gegen Carl Zeiss Jena reichte am Samstag ein Treffer von Neuzugang Sören Reddemann zum Triumph.

Auftakt nach Maß für den SV Wehen Wiesbaden. Beim ersten Spiel in der neuen Drittligasaison bezwang der Hessenpokalsieger Aufsteiger Carl Zeiss Jena mit 1:0. Das Tor des Tages schoss Neuzugang Sören Reddemann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1).

Verdienter Sieg

Obwohl Jena zunächst besser in das Spiel startete, war der Dreier für den SVWW am Ende nicht unverdient. Vor allem gegen Ende des ersten Durchgangs machten die Hauptstädter ordentlich Druck, was mit dem Siegtreffer belohnt wurde. Nach einem Freistoß von Alf Mintzel konnte Reddemann den Ball im Tor von Jenas Keeper unterbringen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Wiesbadener die aktivere Mannschaft. Der Aufsteiger aus Jena bemühte sich zwar, zumindest noch den Ausgleich zu erzielen, blieb vor dem Tor jedoch zu unpräzise. In der Nachspielzeit hatten die Wehener allerdings Glück, als der Schiedsrichter ein Handspiel von Niklas Dams im eigenen Strafraum übersah und nicht auf Elfmeter für Jena entschied.

