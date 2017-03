Der Favorit setzt sich durch: Der SV Wehen Wiesbaden lässt dem TSV Steinbach letztlich keine Chance und spielt nun um den Pokalgewinn. Die Anfangsphase verschlief der Drittligist jedoch völlig.

Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat sich den Einzug ins Hessenpokalfinale gesichert. Die Mannschaft von Rüdiger Rehm setzte sich am Mittwochabend mit 5:1 (1:1) beim Regionalligisten TSV Steinbach durch, musste dabei aber zunächst einen Rückstand verkraften.

Marquet weckt die Gäste auf

Steinbach hatte den besserem Start und früh gute Gelegenheiten. In der 18. Minute gingen die Mittelhessen dann durch Sascha Marquet in Führung. Ein Weckruf für den SVWW, der noch vor dem Pausenpfiff durch Jules Schwadorf (42.) den Ausgleich erzielen konnte und zu Beginn der zweiten Hälfte direkt nachlegte. Steven Ruprecht erzielte mit einem strammen Schuss in den rechten Winkel in der 48. Minute den 2:1-Führungstreffer für Wehen Wiesbaden.

Zehn Minuten später konnte Kevin Pezzoni auf 3:1 aus Sicht des SVWW erhöhen, Marcel Schäffler (78.) und Sebastian Mrowca (81.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Bei den Gastgebern flog zu allem Überfluss Nikola Trkulja (83.) auch noch mit Gelb-Rot vom Platz. Im Finale trifft der SVWW nun auf Hessenligist Rot-Weiß Hadamar, der sich bereits Anfang März im Halbfinale gegen die Sportfreunde Seligenstadt durchgesetzt hatte.