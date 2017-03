Christian Cappek muss seine Fußballschuhe im Alter von 26 Jahren an den Nagel hängen. Der Angreifer des SV Wehen Wiesbaden ist wegen anhaltender Knieprobleme Sportinvalide. Bleibenden Eindruck hat er vor allem in Offenbach hinterlassen.

In einer Pressemitteilung verkündete Drittligist SV Wehen Wiesbaden am Freitag das vorzeitige Karriereende von Christian Cappek. Der Stürmer werde sich in der kommenden Woche bereits zum dritten Mal an der Patella-Sehne operieren lassen. "Damit ist eine Rückkehr als Profisportler unmöglich", sagte Cappek.

"Es ist eine tragische Geschichte, dass Christian in diesem Alter bereits seine Karriere beenden muss. Wir wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute und vor allem Gesundheit", teilte SVWW-Sportdirektor Christian Hock mit.

Die Vernunft siegt

Cappek hatte sich im Februar 2016 nach nur drei Einsätzen im Wiesbadener Trikot eine Patellasehnen-Verletzung zugezogen und seitdem kein Spiel mehr für die Hessen bestritten. Mit der Diagnose Sportinvalidität beginnt für den gebürtigen Augsburger nun ein neuer Lebensabschnitt.

In seiner Heimat will Cappek im Herbst eine Umschulung beginnen, "um den Weg in das 'normale' Berufsleben" zu starten. "Ich blicke ohne Wehmut auf neun spannende Jahre als Profifußballer zurück. Aber jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, an dem ich die Vernunft walten lassen muss, denn das Leben geht noch viel länger." In welchem Berufszweig er sich engagieren will, ist nach Angaben des SVWW noch offen.

Bleibender Eindruck in Offenbach

In Erinnerung wird Cappek den hessischen Fußballfans vor allem wegen seiner Zeit bei den Offenbacher Kickers bleiben. Mit 21 Toren in 58 Pflichtspielen erlebte der Stürmer seine erfolgreichste Zeit am Bieberer Berg. Zwischen 2013 und 2015 war er für den OFC so treffsicher, dass ein anfangs wenig überzeugter Fan sich nach einer Wette Cappeks Gesicht auf die Wade tätowieren lassen musste, weil er ihm in einer Wette keine zehn Saisontore zugetraut hatte. Am Ende waren es deren 15. Cappek verließ dann den OFC und heuerte in Chemnitz an, ehe er sich im vergangenen Jahr dem SV Wehen Wiesbaden anschloss.