Mit einer makellosen Bilanz ist Rüdiger Rehm beim SV Wehen Wiesbaden gestartet. Der neue Trainer sieht den Club als schlafenden Riesen und zieht im Interview einen Vergleich zum englischen Meister Leicester City.

Vor gut zwei Wochen hat Rüdiger Rehm die Nachfolge des entlassenen Torsten Fröhling beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden angetreten. Die Bilanz des 38-Jährigen kann sich sehen lassen: Mit zwei Siegen aus zwei Partien führte der gebürtige Heilbronner die Hessen weg von den Abstiegsplätzen. Im Interview erklärt er die Gründe und gibt einen Ausblick über seine Ziele mit dem SVWW.

hessenschau.de: Man kann getrost von einem Einstieg nach Maß sprechen. Ist das der Rehm-Effekt?

Rehm: Das glaube ich nicht. Ich denke, die Jungs haben einfach den Ernst der Lage erkannt. Außerdem haben wir zuletzt in Paderborn das Glück gehabt, dass wir das späte Tor machen und der Gegner am Ende eine Riesenchance auslässt. Wir sind auf einem guten Weg und wollen den auch weiter bestreiten.

hessenschau.de: Das hört sich ja fast nach einem Selbstläufer an. Dabei hatte die Mannschaft, bevor Sie kamen, zwölf Partien nicht gewonnen.

Rehm: Wir haben schon viele Einzelgespräche geführt und versucht, das Selbstvertrauen zurückzugeben, das nach so vielen sieglosen Spielen natürlich sehr angekratzt war. Das ist ganz normal. Wir wollten den Knoten lösen und das haben die Jungs dann auch sehr gut umgesetzt.

hessenschau.de: Also war es, wie so oft im Fußball zu hören, mehr eine Frage des Kopfes als der Beine?

Rehm: Absolut. Der Fitnesszustand der Mannschaft ist sehr, sehr gut. Das spricht auch für meinen Vorgänger, der in diesem Bereich sehr gute Arbeit gemacht hat. Aber es gibt eben manchmal Phasen, in denen Trainer und Mannschaft in einen Strudel geraten und nicht mehr zusammen rauskommen. Dann muss man leider Gottes etwas verändern - und dann schnaggelt es auf einmal wieder. In England hat Leicester City nach dem Ranieri-Rauswurf jetzt 3:1 gegen Liverpool gewonnen. Das ist eine ähnliche Situation. Der Trainer war letztes Jahr noch Meister und alles war gut, dann kam eine Phase, in der es nicht so lief, und man muss diesen Knoten lösen.

Weitere Informationen Rüdiger Rehm Rehm absolvierte als Profi 188 Zweitliga-Partien für Saarbrücken, Mannheim, Offenbach, Aue und Reutlingen. Als Trainer schaffte der 38-Jährige mit der SG Großaspach den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga. Im vergangenen Sommer wechselte er zu Zweitligist Arminia Bielefeld, wurde dort aber bereits nach wenigen Spieltagen im September entlassen. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Ein Hauptproblem vieler Mannschaften in der 3. Liga ist die fehlende Konstanz. Geht es in Wiesbaden unter Ihnen jetzt auf Wolke sieben weiter?

Rehm: Wir versuchen natürlich in die Köpfe reinzukriegen, dass die Jungs nicht mit einem guten Spiel zufrieden sind, sondern immer daran arbeiten müssen, beim nächsten Mal einen draufzusetzen. Das ist die Qualität, die man haben muss. Über eine gewisse Distanz konstant gute Leistungen abzuliefern, ist die große Schwierigkeit am Fußball.

hessenschau.de: Etwas mehr Nachhaltigkeit würde auch dem SV Wehen Wiesbaden gut tun. Wie schätzen Sie das Potenzial des Vereins ein?

Rehm: Nur die Möglichkeiten alleine reichen nicht aus. Man muss sie mit Leben füllen und schauen, dass alles drumherum funktioniert. Natürlich ist in letzter Zeit nicht alles perfekt gelaufen, sonst wären wir aktuell nicht in dieser Lage. Aber wir versuchen, die jetzige Situation gut zu bewältigen und Struktur und Leben in den Verein hineinzubekommen.

hessenschau.de: Aber die Bedingungen dazu sehen Sie gegeben?

Rehm: Wenn ich die Infrastruktur sehe, wenn ich das Stadion sehe oder die Stadt Wiesbaden mit fast 300.000 Einwohnern, dann hast du schon die Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Aber das wird nur mit harter Arbeit und einem großen Zusammenhalt funktionieren. Man muss den Riesen langsam aufwecken.

hessenschau.de: Mit 38 Jahren gehören Sie zur jungen, begehrten Trainergarde. Sind Sie also ein Konzepttrainer, wie es so schön heißt?

Rehm: Es wäre schlimm, wenn ein Trainer kein Konzept hätte. Natürlich haben wir auch unsere Ideen und versuchen, sie der Mannschaft zu vermitteln. Entscheidend ist aber, dass die Mannschaft das annimmt, was man vermittelt. Nur wenn ein Team voll mitzieht, kann vieles klappen.

hessenschau.de: Einer Ihrer Lehrmeister war Alexander Zorniger. Wie viel Zorniger steckt in Rehm?

Rehm: Man nimmt von jedem etwas mit. Ich hatte auch als Spieler gute Trainer. Aber ich habe mit Alex Zorniger einen sehr engen Kontakt. Wir haben zwei Jahre zusammen in Großaspach gearbeitet. Er ist in Dänemark mit Bröndby Kopenhagen im Moment Zweiter und vielleicht sogar noch auf dem Weg zur Meisterschaft.

hessenschau.de: In Deutschland stieß Zorniger beim VfB Stuttgart mit seiner offensiven Art des Fußballs aber an Grenzen.

Rehm: Man braucht immer die richtige Mischung. Die Balance ist etwas ganz Entscheidendes. Aber wir werden das natürlich auch probieren. Unser Spiel gegen Zwickau war ein perfektes Beispiel: Wir haben defensiv gut gestanden und fast nichts zugelassen und sind nach vorne immer wieder zu Torchancen gekommen. Wenn man dann noch drei Tore macht, ist alles gut.

hessenschau.de: Darf es in dieser perfekten Vorstellung am Saisonende auch ein bisschen mehr sein als der Klassenerhalt?

Rehm: Nein, nein, nur der Klassenerhalt zählt. Wir sind einen Punkt weg vom Abstiegsplatz und froh, dass wir jetzt gerade mal über dem Strich sind. Wir brauchen noch um die 20 Punkte aus den letzten 14 Spielen. Das wird schwer genug, aber das ist unser Anspruch.

Das Gespräch führte Steffen Rebhahn