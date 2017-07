Zweites Spiel, zweiter Sieg - und was für einer: Der SV Wehen Wiesbaden hat den Traumstart in die neue Drittliga-Saison perfekt gemacht. Bei Aufstiegsaspirant VfL Osnabrück ließ es die Rehm-Elf am Ende richtig krachen.

Der SV Wehen Wiesbaden bleibt in der Dritten Liga weiter in der Erfolgsspur. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm setzte sich am Freitagabend deutlich mit 4:0 (2:0) gegen den VfL Osnabrück durch und feierte damit bereits den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Beim Gastspiel an der Bremer Brücke hatte Manuel Schäffler nach einem sehenswerten Zuspiel von Patrick Funk bereits nach fünf Minuten das 1:0 erzielt.

Trotz der Führung tat sich der SVWW in der Anfangsphase schwer und spielte sich nur wenige Torchancen heraus. Die wenigen Möglichkeiten aber nutzte die Rehm-Elf mit beeindruckender Effizienz. Abwehrchef Steven Ruprecht erhöhte noch vor der Halbzeit auf 2:0 (22. Minute).

Furiose Schlussphase

Zwar kamen die Gastgeber mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine, konnten die Offensivbemühungen aber nicht in etwas Zählbares umwandeln. In der Schlussminute schlug der SVWW, der sich in der zweiten Halbzeit bis dahin vor allem auf die Abwehrarbeit konzentriert hatte, dann eiskalt zu. Funk brachte einen abgefälschten Schuss aus rund 25 Metern im gegnerischen Tor unter (90.), bevor Stephan Andrist nach einem stark herausgespielten Konter den Schlusspunkt zum 4:0 setzte.