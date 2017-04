Wegen einer geheimen Vereinbarung über die Verteilung der Bundesliga-Einnahmen gerät die DFB-Spitze zusehends unter Druck. Ex-Präsident Zwanziger wirft seinen Nachfolgern Vertuschung vor. Leidtragende sind die Amateur-Fußballer.

Wie viele der zugesicherten Bundesliga-Millionen dem Amateurbereich in den vergangenen Jahren entgangen sind, ist weiter unklar. Fakt ist: Durch eine Geheimvereinbarung zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gelangen jährlich weitaus weniger als die vereinbarten drei Prozent der Bundesliga-Erlöse aus Medienvermarktung und Ticketverkauf an die Basis. Das ergaben Recherchen von hr-iNFO.

Vertuschen und Verschweigen

Eine Offenlegung der Vereinbarung lehnt der Verband trotz vielfacher Nachfragen jedoch weiter ab. "Ist das der neue DFB, der durch Vertuschen und Verschweigen die Basis darüber im Unklaren lässt, wie groß die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist?", kritisierte der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger und warf seinen Nachfolgern Intransparenz vor.

Angesichts der derzeitigen Debatte über die Nöte der Amateure fordern auch die Präsidenten mehrerer Landesverbände Klarheit von der DFB-Spitze. Er werde auf Offenlegung der Vereinbarung drängen, erklärte der Chef des Hessischen Fußballverbandes, Stefan Reuß, auf Anfrage. Ähnlich äußerte sich Walter Desch vom Fußballverband Rheinland.

Rabatt für die Profis stammt aus Niersbach-Ära

Ex-Präsident Zwanziger selbst hatte in seiner Zeit im DFB-Vorstand die Drei-Prozent-Abgabe im sogenannten Grundlagenvertrag verankern lassen. Unter seinem Nachfolger Wolfgang Niersbach wurde diese Vereinbarung 2013 jedoch um eine geheime Klausel erweitert, die den Geldfluss von DFL an DFB auf maximal sechs Millionen Euro pro Jahr begrenzen soll.

Von diesem Rabatt für die Profis hat die Öffentlichkeit auf offiziellem Weg nie etwas erfahren - im Gegenteil. In einer Presse-Erklärung nach dem DFB-Bundestag 2013 in Nürnberg hieß es: "Gültig bleibt auch die Vereinbarung, dass der DFB eine Beteiligung in Höhe von drei Prozent der Einnahmen an den Einnahmen aus der TV- und Ticketingvermarktung der Liga erhält". Ein Satz, der sich so nicht aufrechterhalten lässt.

Gegen Gemeinnützigkeit verstoßen?

Aber auch die aktuelle Verbandsspitze sorgt bislang nicht für Klarheit. Vor einem halben Jahr wurde auf dem DFB-Bundestag in Erfurt ein neuer Grundlagenvertrag geschlossen, wiederum mit einer Zusatzvereinbarung, die nicht veröffentlicht wurde. Aus Sicht des früheren Präsidenten Zwanziger bewegt sich der DFB dabei auf dünnem Eis: "Hier ist nicht nur getäuscht worden, hier ist möglicherweise in erheblichem Maße rechtswidrig gehandelt worden." Zwanziger denkt dabei an Untreue und Verstöße gegen das Gemeinnützigkeitsrecht. Konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße liegen bislang allerdings nicht vor.

Warum sich die DFB-Spitze darauf eingelassen hat? Auch das lässt der aktuelle Chef Reinhard Grindel im Unklaren. Auf eine persönliche Anfrage von hr-iNFO hin ließ er seine Pressestelle antworten: Man bitte um Verständnis dafür, dass es zu "Zahlen, Schlussfolgerungen und Interpretationen zum Grundlagenvertrag von Seiten des DFB zum aktuellen Zeitpunkt keine Stellungnahme gibt".