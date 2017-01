Die deutschen Handballer starten gegen Ungarn in die Weltmeisterschaft in Frankreich. ARD-Experte Florian Naß spricht im Interview über die Chancen des Teams, hessische Hoffnungen und den Streit um die TV-Rechte.

hr-sport: Was kann man von der deutschen Nationalmannschaft erwarten?

Florian Naß: Auf jeden Fall eine Medaille. Gerade nach der Generalprobe in Kassel, bei der Deutschland Österreich mit 33:16 klar besiegt hat, erwarte ich, dass das Team mindestens das Halbfinale erreicht. Außer natürlich die Konstellation in den K.o.-Spielen ist ungünstig und die Mannschaft trifft früh etwa auf Frankreich. Dann wird es schwieriger.

hr-sport: Mit Jannik Kohlbacher ist auch ein Spieler eines hessischen Clubs dabei. Welche Rolle spielt der Mann von der HSG Wetzlar im Team?

Naß: Eine sehr wichtige. Denn als Kreisläufer ist er ein ganz anderer Spielertyp als der andere Mann auf dieser Position, Patrick Wiencek. Kohlbacher ist eher klein und gedrungen, damit kann der Bundestrainer beide Spieler variabel einsetzen. Überhaupt ist Kohlbacher taktisch wichtig, weil er in Überzahl- und Unterzahlsituationen spielt. Und: Er hat eine hohe Trefferquote und das alles mit gerade einmal 21 Jahren. Mittlerweile wird er sogar schon in der Defensive aufgestellt, das ist in dem Alter eher ungewöhnlich.

hr-sport: Auf welche Spieler müssen wir außer ihm achten?

Naß: Aus hessischer Sicht natürlich auf den Frankfurter Steffen Fäth und auf Tobias Reichmann, der nächstes Jahr zur MT Melsungen wechseln wird. Reichmann war bei der EM im Allstar-Team, er ist als Rechtsaußen schon lange nicht mehr der zweite Mann hinter Patrick Groetzki, sondern mindestens gleichwertig. Außerdem ist er einer der Siebenmeter-Werfer. Und Fäth, der bis vergangene Saison in Wetzlar spielte, ist sowieso ein ganz wichtiger Mann. Er bringt eigentlich alles mit, was man als moderner Rückraumspieler haben muss: Wurfhärte, Flexibilität, Überblick und ein fantastisches Auge für den Kreis – speziell für seinen alten Kumpel Kohlbacher.

hr-sport: Und dann ist da ja auch noch Andreas Wolff, der vergangene Jahre das Symbol für den großen Erfolg der Handballer war…

Naß: Gemeinsam mit Silvio Heinevetter bildet er für mich das beste Torwart-Duo der Welt. Da müssen wir uns vor niemandem verstecken. Überhaupt ist die Mannschaft in der Defensive überragend, gerade mit so jungen Spielern. Oftmals ist es ja eher so, dass man ein paar Jahre Erfahrung braucht, um in der Abwehr richtig gut zu sein. Aber beim deutschen Team ist die Defensive das Prunkstück. Und das könnte der ausschlaggebende Faktor sein.

hr-sport: Vergangenes Jahr haben die "Bad Boys" das ganze Land begeistert, als sie Europameister wurden - ist so eine Handball-Euphorie auch dieses Jahr wieder möglich?

Naß: An der Spielphilosophie und dem Team hat sich nicht viel geändert. Von daher: ja. Aber mit der Euphorie wird es dieses Jahr einfach schwieriger, weil die Massen ohne TV-Übertragung so nicht teilnehmen können. Das ist schade. Nein, das ist noch untertrieben. Der Handball-Sport lebt von der Euphorie rund um die Nationalmannschaft. Wenn die Spiele dann nicht übertragen werden, ist das eigentlich ein Horrorszenario. Und, ich möchte betonen, ARD und ZDF hätten gerne live berichtet. Immerhin gibt es jetzt kurzfristig nachrichtliche Zusammenfassungen.