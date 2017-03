Nicht überraschend, aber überraschend früh: Die Handballerinnen der HSG Bensheim Auerbach haben bereits sieben Spieltage vor Saisonende den Bundesliga-Aufstieg perfekt gemacht. Als die Entscheidung fiel, standen sie gar nicht selbst auf dem Spielfeld.

Heike Ahlgrimm wurde am Sonntagabend von der guten Nachricht überrascht. Die Trainerin der HSG Bensheim Auerbach saß gemütlich auf der Couch, als sie vom Aufstieg ihrer Mannschaft in die erste Handball-Bundesliga erfuhr. "Wir hatten gar nicht auf dem Schirm, dass wir jetzt schon aufsteigen können. Wir sind davon ausgegangen, dass sich das erst nächste Woche entscheiden wird", erzählt Ahlgrimm im Gespräch mit dem hr-sport. Zahlreiche Nachrichten und Anrufe erreichten sie noch am selben Abend, um zum Erfolg zu gratulieren.

Mit 43:3 Punkten und einem Vorsprung von 14 Punkten ist wohl eher der Zeitpunkt als die Tatsache überraschend, dass die Flames in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga spielen werden. "Aufgrund des großen Vorsprungs hat so richtig eigentlich keiner mehr gezweifelt, aber man feiert natürlich erst, wenn es zu hundert Prozent feststeht. Aber jetzt sind alle überglücklich", erzählt die Trainerin.

Die unerwartete Niederlage des Tabellenzweiten SG Rosengarten bei Halle-Neustadt am Sonntag besiegelte, was ohnehin schon jeder ahnte: Die Flames können nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze verdrängt werden. Die Verfolger Rosengarten und Beyeröhde, die an den verbleibenden sieben Spieltagen auch noch aufeinandertreffen, können den 14-Punkte-Rückstand nicht mehr wettmachen.

Meisterschaft am kommenden Samstag möglich

Gefeiert wurde bisher noch nicht. "Morgen gehen wir gemeinsam mit der Mannschaft essen und werden dann schon mal auf den Aufstieg anstoßen. Aber bisher haben wir noch nicht all das erreicht, was wir erreichen möchten", stellt Ahlgrimm klar. Das nächste Ziel ist die Meisterschaft – und dafür zählen die Flames beim Heimspiel am Samstag gegen Rosengarten auf die Unterstützung von den Rängen.

"Uns trennen noch 60 Minuten von der Meisterschaft und die müssen auch erst einmal gespielt werden", merkt sie an. "Wir hatten die gesamte Saison über tolle Zuschauer. Ich bin sicher, sie unterstützen uns auch jetzt." Die Trainerin hofft auf bis zu 1.300 Zuschauer in der Weststadthalle und verspricht, dass ihr Team auch nach dem Gewinn der Meisterschaft nicht nachlässt. "Wir wollen weiterhin die Spiele gewinnen. Das sind wir unseren Fans und den anderen Mannschaften schuldig." Denn während die Lage an der Tabellenspitze eindeutig ist, geht es im Tabellenkeller wesentlich enger zu: Acht Mannschaften kämpfen noch um den Klassenerhalt. "Da möchten wir nicht zum Zünglein an der Waage werden."

Gekommen um zu bleiben

Bereits in der Saison 2013/2014 hatten die HSG-Frauen Erstliga-Luft geschnuppert. Für den Klassenerhalt reichte es damals nicht. Damit es dieses Mal anders läuft, wird bereits jetzt hinter den Kulissen an der nächsten Saison gebastelt.

"Aufsteiger haben es immer schwer", so Ahlgrimm, "aber wir haben schon jetzt eine stärkere Mannschaft als damals und wollen uns punktuell weiter verstärken." Von den 13 Spielerinnen im Kader bleiben zwölf der HSG auch in der kommenden Saison treu. Mit der Holländerin Merel Freriks wurde eine junge, talentierte Kreisläuferin verpflichtet, weitere Neuzugänge sollen in den kommenden Wochen folgen.

Einfach wird es jedoch nicht, immerhin trifft man in Zukunft auf erfahrene Teams wie den Thüringer HC, den HC Leipzig oder die SG BBM Bietigheim. "Ich glaube fest daran, dass wir uns in der ersten Bundesliga behaupten können", sagt Ahlgrimm. Ein Klassenerhalt würde sie – so klingt es – also nicht überraschen.