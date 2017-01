Der EM-Gewinn der deutschen Handballer hat bundesweit für Euphorie gesorgt – auch dank der Berichterstattung der ARD. Das Team um Florian Naß darf nun auf eine Auszeichnung hoffen und bekommt Unterstützung aus der Bundesliga.

Die Konfetti-Schnipsel von der Siegerehrung hat hr-Reporter Florian Naß noch immer in der Jackentasche. Rund ein Jahr nach dem ebenso überraschenden wie großen Erfolg der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2016 in Polen ist der Titelgewinn noch immer allgegenwärtig. Die Bilder vom jungen DHB-Team, das sich von Spiel zu Spiel steigerte und sich letztlich selbst die europäische Handball-Krone aufsetzte, haben sich in den Köpfen eingebrannt. Millionen von TV-Zuschauern wurden quasi über Nacht zu Handball-Fans.

Hier noch auf dem Boden, inzwischen teilweise in der Jackentasche: schwarz-rot-goldenes Sieger-Konfetti. Bild © Florian Naß

Grund genug, dass nicht nur die Mannschaft auf dem Parkett, sondern auch das Team an den Mikrofonen und Kameras eine besondere Ehre erfährt. Während sich die Handballer die Belohnung in Form der Goldmedaille bereits abgeholt haben, stehen Kommentator Naß, Moderator Gerhard Delling und Teamchef Gerd Gottlob ebenfalls kurz vor einer besonderen Auszeichnung.

Gegen Fußball und Olympia durchgesetzt

Das ARD-Trio ist für seine Dienste bei der Handball-EM in der Kategorie "Beste Sportsendung" für den deutschen Fernsehpreis nominiert. Die Entscheidung fällt am 2. Februar im Rahmen einer großen Gala in Düsseldorf, die beiden anderen möglichen Preisträger sind Eurosport mit den Damen-Finals der US- und Australian Open sowie Formel-1-Sender RTL.

"Unsere Chancen sind wahnsinnig schwer einzuschätzen", sagte Naß, für den aber schon die Nominierung ein großer Erfolg ist. "In einem Jahr mit Fußball-EM und olympischen Spielen so lange in guter Erinnerung zu bleiben, das freut mich schon besonders."

Die Übertragung der Handball-EM 2016, die mit dem ZDF geteilt wurde, sei für ihn trotz 20 Jahren bei der Tour de France, der Teilnahme als Reporter an insgesamt zehn olympischen Spielen und der Handball-WM 2007 im eigenen Land ein absolutes Highlight gewesen. "Dieser Erfolg war überhaupt nicht vorherzusehen. Das hat schon großen Spaß gemacht, das zu kommentieren."

Lob von Wetzlars Coach Wandschneider

Spaß an der EM hatte auch Kai Wandschneider. Der Trainer von Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat die Spiele am Fernseher verfolgt - und dabei der Stimme von Naß gelauscht. "Man merkt, dass Florian Naß selbst Handball gespielt hat und sein Herz für diesen Sport schlägt. Er ist konstruktiv, kritisch und immer perfekt vorbereitet", lobte der Trainer den Kommentator gegenüber dem hr-sport. "Natürlich drücke ich ihm für die Verleihung alle Daumen."