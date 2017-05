Spätestens am Samstag geht der Kampf um die letzten Aufstiegsplätze in der 2. Handball-Bundesliga in die heiße Phase - mittendrin der TV Hüttenberg. Die Tabellensituation könnte jedoch etwas über die tatsächlichen Chancen der Mittelhessen hinwegtäuschen.

Der Saisonendspurt in der zweiten Handball-Bundesliga könnte spannender nicht sein. Mit 47 Punkten steht der TVH drei Spieltage vor Saisonende auf dem zweiten Platz und damit auf einem der Aufstiegsränge. Gesichert ist der Gang in die höchste deutsche Spielklasse aber noch lange nicht.

Während der TUS N-Lübbecke von der Tabellenspitze nicht mehr zu verdrängen ist, haben Hüttenberg und noch vier weitere Teams die Chance die verbleibenden zwei Aufstiegsplätze zu erreichen. Nur jeweils einen Punkt trennt den TVH von seinen direkten Verfolgern DJK Rimpar und SG BBM Bietigheim. Auch Friesenheim und Bad Schwartau sind ihnen mit 45 und 44 Punkten auf den Fersen.

Schwieriges Restprogramm

Zwar nehmen die Hüttenberger mit ihrem zurzeit zweiten Platz eine gute Ausgangslage im Aufstiegsrennen ein, die derzeitige Form und das schwere Restprogramm sprechen allerdings gegen sie. Die Leistungskurve der Mittelhessen war zuletzt nicht konstant. Von den vergangenen sechs Partien ging die Hälfte verloren. Erst am vergangenen Mittwoch konnte das Team von Trainer Adalstein Eyjolfsson in Rostock seinen ersten Auswärtssieg 2017 feiern. „Wir stehen unter massivem Erfolgsdruck“, sagte Eyjolfsson noch vor der Partie gegen Empor. Dieser Druck könnte dem jungen Team, das erst in der vergangenen Saison aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen war, zum Verhängnis werden.

Denn gerade in den letzten drei Partien erwartet Hüttenberg schwierige Aufgaben: Am Samstag empfängt der TVH den Tabellenvierten Bietigheim, bevor es eine Woche später bei den Rimpaer Wölfen zur Vorentscheidung kommen könnte. Am letzten Spieltag wartet ausgerechnet Meister Lübbecke. Das Restprogramm der Konkurrenz ist ungleich leichter. Den Auftakt in die entscheidenden drei Saisonspiele macht am Samstag die Partie TV Hüttenberg gegen SG BBM Bietigheim. Der hr überträgt die Partie ab 15 Uhr live im hr-fernsehen und im Livestream.