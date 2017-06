Der TV Hüttenberg steht kurz vor der Rückkehr in die Handball-Bundesliga. Den möglichen letzten Schritt zur großen Party zeigt hessenschau.de im Livestream.

Im vergangenen Jahr noch 3. Liga, jetzt 2. Bundesliga, in der nächsten Saison Bundesliga. Was der SV Darmstadt 98 im Fußball geschafft hat, kann der TV Hüttenberg am Samstag im Handball wiederholen. Die traditionsreiche Mannschaft aus Mittelhessen kann beim Auswärtsspiel gegen die DJK Rimpar den Durchmarsch perfekt machen und erstmals seit 2011 wieder in die Eliteliga aufsteigen.

Ein Sieg fehlt noch

Die Bedingungen dafür sind denkbar einfach: Sollte die zweitplatzierten Hüttenberger, die von rund 300 Fans in Würzburg unterstützt werden, die derzeit auf Rang drei liegend Wölfe aus Rimpar besiegen, steht der Aufstieg fest. Bei einem Ausrutscher von Verfolger Friesenheim im Heimspiel gegen Saarlouis, würde sogar ein Unentschieden reichen.

Ob dem TVH die Rückkehr in die Bundesliga gelingt, können Sie ab 18 Uhr im Livestream auf hessenschau.de verfolgen.

Sendung: hr-heimspiel! extra, 3.06-2017, 18Uhr