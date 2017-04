Dominik Mappes in "seinem" Trikot in Aktion.

Dominik Mappes in "seinem" Trikot in Aktion. Bild © Imago

In der ersten Mannschaft des TV Hüttenberg zu spielen, ist für Dominik Mappes ein wahrgewordener Traum. Und ein weiterer könnte für den Hüttenberger schon bald in Erfüllung gehen.

Schon als kleiner Junge saß Dominik Mappes auf der Tribüne im Hüttenberger Sportzentrum, warf in der Halbzeitpause mit seinen Freunden aufs Tor. "Natürlich war ich schon als Kind bei jedem Spiel der ersten Mannschaft. Für mich war es damals immer ein Traum, selbst mal für sie aufzulaufen", sagt der Handballer dem hr-sport. Dieser Traum ist mittlerweile Wirklichkeit geworden. Im Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson ist er eine wichtige Stütze im Rückraum.

Die Erfüllung eines weiteren Traums könnte bald folgen. Zehn Spiele vor Saisonende belegt er mit seinem Heimatverein TV Hüttenberg einen der Aufstiegsränge für die Bundesliga. "Die erste Liga wäre das absolute Highlight. Es ist bestimmt ein ganz anderes Gefühl, mal in einer großen Arena aufzulaufen und sich mit den ganz großen Spielern zu messen."

Hüttenberger Eigengewächs

Seit den Minis spielt der heute 22-Jährige beim TVH, ist quasi in der Sporthalle groß geworden. "Meine ganze Familie – mein Opa, mein Vater und auch meine Mutter – hat hier gespielt. Da war es klar, dass ich auch hier spielen muss." Als Jugendspieler eiferte er Florian Laudt nach, verfolgte wie dieser in der Saison 2011/2012 mit dem TV Hüttenberg die Stars in der Bundesliga empfing. "Das war damals schon beeindruckend. Ich hoffe, dass uns das auch bald passiert."

Weitere Informationen TV Hüttenberg - TUSEM Essen, Samstag 15:30 Uhr live im hr Der hr überträgt am Samstag um 15:30 Uhr die Partie TV Hüttenberg gegen TUSEM Essen live im hr-fernsehen, im Livestream und auf Facebook. Ende der weiteren Informationen

Mittlerweile ist Mappes selbst zum Führungsspieler gereift, leitet als Spielmacher die Angriffe seiner Mannschaft. "Ich versuche, dem Spiel meinen eigenen Stempel aufzudrücken, torgefährlich zu sein und für meine Mitspieler zu arbeiten", erklärt der Hüttenberger, "ich bin ein Spieler, der die Verantwortung braucht."

Traum von der ersten Liga

Für einen anderen Verein als den TV Hüttenberg ist er nie aufgelaufen, auch wenn der talentierte Rückraumspieler das Interesse anderer Vereine geweckt hat – auch aus der Bundesliga. "Für den eigenen Verein zu spielen, ist eine Herzensangelegenheit. Meine Familie ist hier, ich kenne mehr als die Hälfte der Zuschauer in der Halle - ich fühle mich hier einfach sehr wohl", sagt Mappes.

Einen Wechsel würde er dennoch nicht komplett ausschließen. "Es war immer mein Traum, in der ersten Liga zu spielen. Wenn man die Chance hat, sollte man das auch machen. Aber wenn das mit dem eigenen Verein geht, wäre das natürlich umso schöner."

Nächste Hürde TUSEM Essen - live im hr

Weitere Informationen Aufstiegsregelung der zweiten Bundesliga Die drei Erstplatzierten der zweiten Liga steigen in die Handball-Bundesliga auf. Eine Relegation gibt es nicht. Ende der weiteren Informationen

Ob dieser Fall eintritt, wird sich voraussichtlich erst ganz am Ende der Saison entscheiden. "Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jede Woche ist entscheidend. Wir müssen in jedem Spiel von Anfang an hundert Prozent geben", erklärt Mappes.

Wenn am Samstag TUSEM Essen ins Hüttenberger Sportzentrum kommt, kann der Gastgeber wichtige Punkte im Aufstiegskampf sammeln. "Ich erwarte ein schnelles Spiel und eine aggressive Abwehr der Essener. Aber wenn wir uns an unseren Plan halten, dann können wir wie im Hinspiel die Punkte mitnehmen", macht Mappes Lust auf die Partie.

Sendung: hr-fernsehen, 15.04.2017 15.30 Uhr