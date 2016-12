Hinter der MT Melsungen liegt eine schwache Hinrunde in der Handball-Bundesliga. In der Pause wollen die Verantwortlichen eine schonungslose Analyse durchführen. Bei der HSG Wetzlar läuft es hingegen viel besser als erwartet.

Die Handballer der MT Melsungen haben sich selbst und ihren Fans wenigstens einen versöhnlichen Jahresabschluss beschert. Das 24:24 am Mittwochabend gegen Tabellenführer SG Flensburg/Handewitt ließ die holprige und enttäuschende Bundesliga-Hinrunde zwar nicht vergessen, sorgte aber zumindest für Zuversicht. "Wir werden in der Spielpause alles genau analysieren und 2017 mit ganz anderer Dynamik angreifen. Auch im Europacup haben wir noch viel vor", sagte MT-Trainer Michael Roth.

Mit zehn Niederlagen bei nur sieben Siegen und einem Unentschieden liegen die Nordhessen nur auf dem zehnten Rang. Die internationalen Startplätze scheinen bereits unerreichbar – ein Rückschlag nach dem sensationellen vierten Rang im Vorjahr. "Natürlich, ein solches Ergebnis will man am besten bestätigen. Das war unser Anspruch. Wobei uns aber auch klar war, dass dies eine enorme Herausforderung darstellen wird, und dass es auch Rückschläge geben kann", so Roth.

Steiniger Weg

Michael Roth Bild © Imago

Die beiden Niederlagen zu Saisonbeginn gegen die Aufsteiger Coburg und Erlangen sowie gegen Balingen und Wetzlar im November haben Melsungen aus der Bahn geworfen. Dazu kam großes Verletzungspech. Dennoch bewahrten die Verantwortlichen Ruhe, die Fans sorgten zudem für einen neuen Zuschauerrekord. "Es kann bekanntlich nicht immer nur bergauf gehen. Erst recht nicht im Sport", sagte Roth. Drei Spiele habe seine Mannschaft zu wenig gewonnen, würde mit sonst 20 Punkten um Platz fünf mitspielen.

"Aber das ist derzeit eben nicht der Fall. Unser Weg ist weiterhin steinig." Ziel sei es, in der Liga Boden gut zu machen und im Europapokal so weit wie möglich zu kommen. Im Trainingslager Anfang Januar auf Fuerteventura soll schonungslos alles auf den Tisch kommen, was falsch gelaufen ist und was besser gemacht werden muss. "Da werden wir auch über die Saison hinausblicken und das weitere, strategische Vorgehen besprechen. Der teilweise Umbruch der Mannschaft ist ja anhand der bisherigen Neuverpflichtungen bereits sichtbar", sagt Roth.

Zufriedenheit in Wetzlar

Kai Wandschneider Bild © Imago

Nach der WM-Pause wartet im Februar auf Melsungen gleich das Hessenderby gegen die HSG Wetzlar. Beim Tabellensiebten aus Mittelhessen herrscht derzeit eitel Sonnenschein. "Es ist fantastisch gelaufen. Wir haben überragend gespielt. Alles hat hundertprozentig funktioniert", analysierte HSG-Trainer Kai Wandschneider. Das ist umso erstaunlicher, als dass er zu Saisonbeginn wieder einmal zehn neue Spieler integrieren und zu einer Einheit formen musste.

Das gelang: Torwart Benjamin Buric lässt in seiner ersten Bundesliga-Saison Andreas Wolff vergessen und füllt die enormen Fußstapfen des nach Kiel gewechselten Nationaltorhüters. Der in Leipzig ausgemusterte Philipp Weber schaffte es in den deutschen 18er WM-Kader. Auch Jannik Kohlbacher entwickelte sich noch einmal weiter. Auch alle anderen Neuzugänge schlugen voll ein.

Immer weiter

Wenn am Saisonende für die HSG ein Platz zwischen neun und zwölf herausspringt, wäre Wandschneider glücklich. "Wir wollen von Spiel zu Spiel so weitermachen. Die Frage ist, halten wir das durch. Wir haben alles ausgereizt, jeden Stein umgedreht", sagte er.