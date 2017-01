Mit dem Spiel gegen Ungarn beginnt für die deutschen Handballer am Freitag die Weltmeisterschaft. Mit dabei ist Jannik Kohlbacher von der HSG Wetzlar. Der Kreisläufer weiß um die Stärken des deutschen Teams, warnt aber auch vor schweren Gegner und dem kräfteraubenden Spielrhythmus.

Eigentlich hätte die Generalprobe der deutschen Handballer für die Weltmeisterschaft in Frankreich kaum besser laufen können. Das Team von Trainer Dagur Sigurdsson hatte die österreichische Auswahl am Montagabend in Kassel mit 33:16 vom Parkett gefegt, sich in starker Verfassung präsentiert und die nordhessischen Handballfans in Verzückung versetzt. Eigentlich – denn während seine Spieler noch Autogramme schrieben, wollte Sigurdsson den deutlichen Sieg nicht überbewerten: "Wir gehören zu den sechs besten Mannschaften in der Welt, aber ich warne davor, die Vorrundengruppe zu unterschätzen."

In der Gruppe C trifft die DHB-Auswahl in Rouen auf Ungarn, Chile, Saudi-Arabien, Weißrussland und Kroatien. Die besten vier Teams jeder Gruppe schaffen den Sprung ins Achtelfinale. Zum Auftakt wartet am Freitag Ungarn um Altstar Laszlo Nagy auf die deutsche Mannschaft. Alles andere als eine einfache Aufgabe. Das weiß auch Jannik Kohlbacher. "Ungarn hat unheimlich viele Spieler, die bei guten Clubs spielen. Sie haben sich im Test gegen Dänemark zuletzt stark präsentiert und nur knapp verloren."

Zusammenhalt ist groß

Der Kreisläufer der HSG Wetzlar kennt die Stärken des Auftaktgegners genau, weiß aber auch, was er und seine Teamkollegen mitbringen. "Wir können Ausfälle gut verkraften – das zeigen wir auch jetzt wieder", sagt er. Schließlich fehlen mit Steffen Weinhold, Martin Strobel oder Hendrik Pekeler gleich mehrere Stammkräfte verletzt oder aus Belastungsgründen, Kapitän Uwe Gensheimer reiste vor wenigen Tagen wegen eines Trauerfalls in der Familie ab. Wann und ob er zurückkehrt, ist unklar.

Schwächen wird das die deutsche Mannschaft aber nicht, glaubt Kohlbacher. "Jeder springt für den anderen in die Bresche und wir geben immer Vollgas." Und doch will der 21-Jährige vor der WM in Frankreich nicht den Eindruck erwecken als habe der Europameister leichtes Spiel. "Wir wollen im Achtelfinale vermeintliche einfache Gegner, deshalb müssen wir schon in der Gruppenphase stark sein", sagt Kohlbacher.

Keine einfachen Spiele

Und dann ist da ja noch die Belastung, die bei der WM deutlich höher ist als in der Liga. "Der Rhythmus, dass man alle zwei Tage spielt, macht das Turnier schwer. Es ist kein einfaches Spiel dabei", so Kohlbacher. "Man muss im Kopf immer 100 Prozent da sein." Nur so, davon ist der Kreisläufer überzeugt, kann die deutsche Mannschaft ihr Ziel erreichen. "Wir wollen uns als Team so gut präsentieren, wie es geht", formuliert er erst einmal zurückhaltend.

Als Europameister ist das für die DHB-Auswahl allerdings nicht genug. "Wir haben in den beiden letzten Turnieren gezeigt, wo die Tendenz hingeht. Das Ziel Halbfinale ist erst einmal ganz gut", sagt er. "Selbstverständlich wollen wir um die Medaillen mitspielen. Es war so ein schönes Gefühl, in Polen die Goldene zu holen. Wenn man das erlebt hat, will man das immer wieder."