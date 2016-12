Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga am Mittwoch einen Sieg eingefahren. In Minden zeigte sich das Team von der herben Niederlage in Göppingen erholt und löste die schwierige Aufgabe letztlich souverän.

Die HSG Wetzlar feierte in Minden einen 27:25-Erfolg (13:12). Dabei hatte das Team von Trainer Kai Wandschneider einen schwachen Start erwischt, kam dann aber besser in die Partie. Dank eines Zwischenspurts drehte die HSG das Spiel noch vor der Pause und ging mit einer knappen 13:12-Führung in die Kabine.

Wetzlar ließ sich auch im zweiten Durchgang nicht mehr aus der Spur bringen und gewann schlussendlich mit 27:25. Es war eine Wiedergutmachung nach der heftigen Niederlage gegen Göppingen. Beste Werfer der Hessen waren Jannik Kohlbacher und Kasper Kvist mit jeweils sechs Toren.