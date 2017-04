Was für ein Krimi in der Handball-Bundesliga: Die HSG Wetzlar und der SC DHfK Leipzig schenken sich am Samstag keinen Millimeter. Am Ende triumphieren die Hessen dank eines überragenden Rückhalts.

Im fünften Anlauf hat die HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga erstmals einen Sieg gegen den SC DHfK Leipzig gelandet. In einer hochspannenden Partie setzten sich die Grün-Weißen am Samstagabend mit 24:23 (13:13) durch. Somit zieht Wetzlar an den Sachsen vorbeit und ist nun Tabellensechster.

Vor 4.187 Zuschauern in Wetzlar lieferten sich die Überraschungsmannschaften der Liga über die gesamte Spielzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zehn Minuten vor Schluss schienen sich die Gäste absetzen zu können, doch die HSG fightete sich dank eines bärenstarken Rückhalts namens Benjamin Buric zurück und entschied das Spiel knapp zu ihren Gunsten.