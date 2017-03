Das war spannend bis zum Schluss: Die HSG Wetzlar setzt sich in einer engen Partie beim VfL Gummersbach durch und macht einen Sprung in der Tabelle der Handball-Bundesliga.

Die HSG Wetzlar ist eine Woche nach der empfindlichen 18:26-Heimniederlage gegen den SC Magdeburg zurück in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider besiegte am Samstag den VfL Gummersbach in fremder Halle mit 28:27 (15:14) und springt damit in der Tabelle der Handball-Bundesliga auf Rang sechs.

In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie mit vielen Führungswechseln sicherte letztlich HSG-Keeper Benjamin Buric mit einer Parade wenige Sekunden vor Schluss den Sieg. Bester Werfer der Mittelhessen war Philipp Weber mit sechs Treffern.

Sendung: hr1, Nachrichten, 4.3.2017, 22 Uhr