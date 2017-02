Die HSG Wetzlar verliert den nächsten Leistungsträger: Nationalspieler Jannik Kohlbacher wird den Handball-Bundesligisten in Richtung Rhein-Neckar Löwen verlassen. Der Wechsel zum Meister zieht sich aber noch etwas hin.

Nach Steffen Fäth (Füchse Berlin) und Andreas Wolff (THW Kiel), die bereits im vergangenen Sommer das Weite suchten, verlässt mit Jannik Kohlbacher auch der dritte Europameister von 2016 die HSG Wetzlar. Der 21-Jährige wechselt zum Meister Rhein-Neckar Löwen – allerdings erst nach Ablauf seines Vertrags im Sommer 2018. Der Kreisläufer unterschrieb bei den Mannheimern einen Dreijahreskontrakt bis 2021, wie beide Clubs am Dienstag bestätigten.

Eine große Chance

"Natürlich ist es immer schwer für alle, wenn man einen absoluten Leistungsträger irgendwann aus Wetzlar ziehen lassen muss", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. Allerdings sei der Wechsel zu den Rhein-Neckar Löwen "eine große Chance, sich auch auf internationalem Parkett weiterzuentwickeln". Diese habe sich der gebürtige Bensheimer erarbeitet und verdient, so Seipp.

Kohlbacher, der 2015 vom TV Großwallstadt nach Wetzlar gekommen war, freut sich bereits auf seine in anderthalb Jahren startende Aufgabe: "Mit meinem Wechsel zu den Rhein-Neckar Löwen möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere absolvieren", sagte der Europameister. Löwen-Manager Oliver Roggisch traut dem Hessen zu, "in den kommenden Jahren eine tragende Rolle bei uns einzunehmen".