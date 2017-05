Erstmals nach fünf Siegen hat die HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga wieder einen Punkt abgegeben. Ein Last-Minute-Treffer des Bergischen HC sorgte für eine Punktetrennung.

Die Siegesserie der HSG Wetzlar riss am Samstagabend beim 18:18 im Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten Bergischen HC. Die Zuschauer in der Wuppertaler Uni-Halle sahen über 60 Minuten ein hochspannendes Spiel und eine letztlich verdiente Punkteteilung. Für Wetzlar bedeutet das Remis keinen Beinbruch: Als Sechster dürfen die Grün-Weißen weiter auf den europäischen Wettbewerb hoffen. Dafür muss Berlin am Sonntag aber das Finale um den EHF-Pokal gewinnen.

Die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider startete beim Bergischen HC gut in die Partie und lag 10:7 in Führung, ehe die Gastgeber sechs Tore in Folge erzielten. Danach blieb es bis zum Ende ein Krimi mit Führungswechseln. Der Bergische HC glich in der Schlussminute aus.