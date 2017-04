Philipp Weber führt Wetzlar zum Sieg in Stuttgart.

Philipp Weber führt Wetzlar zum Sieg in Stuttgart. Bild © Imago

Wetzlar feiert klaren Sieg in Stuttgart

Ein Erfolg mit Anlauf-Schwierigkeiten: Die HSG Wetzlar tut sich beim TVB Stuttgart lange schwer, kommt aber nach der Halbzeit richtig ins Rollen und gewinnt letztlich deutlich.

Die HSG Wetzlar hat die knapp zweiwöchige Pause in der Handball-Bundesliga gut überstanden und am Gründonnerstag einen klaren Auswärtserfolg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider siegte beim TVB Stuttgart mit 28:18 (12:10) und springt damit in der Tabelle vorübergehend auf Rang sechs.

Nachdem die Anfangsphase vor allem von den Torhütern bestimmt wurde und die Hausherren immer knapp führten, drehten die Mittelhessen mit zunehmender Spieldauer immer mehr auf und setzten sich nach und nach entscheidend ab. Bester Werfer der HSG war Philipp Weber mit acht Treffern.