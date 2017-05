zum Artikel Gegen Aufstiegskonkurrent Bietigheim : Hüttenberg feiert nächsten Sieg

Hüttenberg: Der TV Hüttenberg schnuppert am Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Die Mittelhessen siegten am Samstag gegen die Konkurrenz der SG BBM Bietigheim und kann schon nächste Woche alles klar machen. [mehr]