Wetzlar verliert in Lemgo

Nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage ging die HSG Wetzlar am Mittwochabend in der Handball-Bundesliga in Lemgo als Verlierer vom Platz.

Die HSG Wetzlar musste sich nach einer langen Siegesserie in der Handball-Bundesliga am Mittwochabend beim TBV Lemgo mit 26:29 geschlagen geben. Die Hausherren übernahmen von Beginn an die Kontrolle über die Partie und zogen den Wetzlarern bis zur Halbzeit mit 15:10 davon.

Auch in der zweiten Hälfte hatte die HSG Lemgo nichts entgegenzusetzen und ließ die Gastgeber auf zwischenzeitlich vier Tore davonziehen. Wetzlar steht trotz der Niederlage weiter auf Platz sechs.