Es war ein hartes Stück Arbeit für den TV Hüttenberg am Samstag in der 2. Handball-Bundesliga. Gegen TuSEM Essen gelang den Mittelhessen dennoch ein Sieg und der nächste Schritt in Richtung Aufstieg.

Der TV Hüttenberg hat im Kampf um den Aufstieg in die Handball-Bundesliga am Samstag einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Mittelhessen setzten sich mit 27:26 vor heimischem Publikum gegen TuSEM Essen durch. Bis zum Erfolg war es aber ein hartes Stück Arbeit für das Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson. Denn die Gäste aus Essen stemmten sich nach Kräften gegen die drohende Niederlage und rangen den Hüttenbergern zur Halbzeit ein 15:17 ab.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich Hüttenberg zwischenzeitlich deutlich ab und siegte schließlich mit 27:26. "Wir wussten, dass es ein ganz schweres Spiel wird", sagte Dominik Mappes dem hr-sport nach der Partie. "Essen hat uns das Leben bis zum Ende schwer gemacht, aber über das gesamte Spiel gesehen, haben wir verdient gewonnen."

Mit Arbeitssieg zufrieden

Auch Trainer Eyjolfsson zeigte sich zufrieden. „Der Einsatz hat gestimmt“, sagte er. „Wir haben aber auch viele Chancen liegen lassen. Man merkt den Jungs an, dass die Nervosität in dieser Phase der Saison steigt. Von daher bin ich sehr glücklich über jeden Sieg.“