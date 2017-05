Hüttenberg will in die Handball-Bundesliga und ist diesem Ziel am Samstag einen Schritt näher gekommen.

Der TV Hüttenberg schnuppert am Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Die Mittelhessen siegten am Samstag gegen die Konkurrenz der SG BBM Bietigheim und kann schon nächste Woche alles klar machen.

Der TV Hüttenberg ist dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga am Samstag einen großen Schritt näher gekommen. Das Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson setzte sich in einer packenden Partie mit 30:25 gegen SG BBM Bietigheim durch. Mit dem Sieg gegen die direkte Konkurrenz aus Schwaben hat sich der TVH eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden zwei Partien verschafft. Beim Auswärtsspiel in Rimpar können die Hüttenberger in der kommenden Woche den Aufstieg perfekt machen.

Gegen Bietigheim hatten sich die Gastgeber bei sommerlichen Temperaturen in der Hüttenberger Halle von Beginn an stark präsentiert. Doch weil auch die Schwaben ihre Chance im Aufstiegsrennen weiter wahren wollten, stand es zur Halbzeit 15:15. In der Schlussphase der Partie konnte sich der TVH schließlich absetzen und feierte einen ungefährdeten Sieg.