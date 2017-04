In den Siebziger und Achtziger Jahren war der TV Hüttenberg nicht aus der Handball-Bundesliga wegzudenken. Nun steht der kleine Verein vor einer Reise in die Vergangenheit.

Man kann die Begeisterung in seiner Stimme hören, wenn Eckhard "Ecky" Mack von den alten Zeiten spricht. "Damals waren Gummersbach, Großwallstadt und Kiel die Handball-Hochburgen. Die hatten Respekt, wenn sie nach Hüttenberg gekommen sind. Und wenn wir gewonnen haben, dann ging es im Ort richtig ab", erinnert sich der ehemalige Spielmacher.

"Abgehen" könnte es bald wieder in der 10.000-Einwohner-Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis. Zehn Spieltage vor Saisonende belegt der TV Hüttenberg einen der Aufstiegsränge und hat die Chance, erneut in die höchste deutsche Spielklasse einzuziehen. „Da werden Erinnerungen wach. Die erste Liga – das war schon toll damals. Das kann es jetzt wieder geben. Das entfacht eine besondere Euphorie und haucht dem Ort wieder neues sportliches Leben ein.“

Erstligist der ersten Stunde

Seit der Gründung der eingleisigen ersten Bundesliga 1977 bis zum Abstieg 1985 spielte der Verein in der ersten Liga, hatte mit Horst Spengler einen 1978er-Weltmeister in seinen Reihen. "Die Mannschaft damals, das waren alles Jungs aus der Region, Eigengewächse des Vereins. Das findet man in der Bundesliga selten", erklärt Mack, der von 1980 bis 1989 zum Aufgebot der Mittelhessen in der ersten und zweiten Liga gehörte.

2011 schaffte das Team, damals unter Trainer Jan Gorr, den Wiederaufstieg in die Bundesliga, konnte die Klasse allerdings nicht halten. Der erneute Abstieg aus der zweiten in die dritte Liga 2015 läutete paradoxerweise wieder erfolgreichere Zeiten ein. Adalsteinn Eyjolfsson übernahm das Team, führte das Team zur Meisterschaft in der dritten Liga und nun auf einen der Aufstiegsplätze in der zweiten Bundesliga.

Erfolgsrezept: Tradition

Das Erfolgsrezept des Vereins, der aktuell knapp 1.500 Mitglieder zählt, ist über all die Jahre gleich geblieben. "Wir haben eine sehr gute Nachwuchsarbeit und sind ein Verein mit Tradition, das trägt nun Früchte." Mack, der selbst bis vor zwei Jahren die A-Jugend des Vereins trainiert hat, ist stolz, was der kleine Club auf die Beine stellt. "Andere Vereine erkaufen sich sportlichen Erfolg. Damit können und wollen wir uns nicht messen. Mit kleinem Geld Top-Leistungen abrufen - das macht den TVH schon immer aus. Das soll auch so bleiben."

Auf dem Papier kann der Club weder finanziell noch sportlich mit den Großen mithalten, setzt anstatt auf große Namen auf das Kollektiv. „Der TV Hüttenberg, das ist wie eine große Familie. Und wenn die Chemie stimmt, dann ist auch jeder in der Lage seine beste Leistung abzurufen“, erklärt der ehemalige Kapitän.

Zwischen Begeisterung und Bodenhaftung

Eckhard Mack lebt den Handball, steht voll hinter dem Konzept in Hüttenberg und verkörpert die Bodenhaftung, für die der Dorfverein steht. "Noch sind wir nicht aufgestiegen, es sind noch zehn Spiele. Und egal, wie das jetzt noch ausgeht, die Leistung der Mannschaft ist schon jetzt ein Riesen-Erfolg." Der Aufstieg wäre für die Mittelhessen eine Sensation und für Spieler, Fans und den Ort ein Erlebnis. "Für jeden Einzelnen wäre es eine spannende Reise. Ob das sportlich zu bewältigen wäre, ist eine ganz andere Frage."