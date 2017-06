Erst hoch gewinnen, dann hoffen: Der TV Hüttenberg hat am Samstag noch eine Chance, in die Handball-Bundesliga aufzusteigen. hessenschau.de zeigt das Heimspiel gegen den TuS N-Lübbecke im Livestream.

Bereits am vergangenen Wochenende hätte der TV 05/07 Hüttenberg den Aufstieg in die Handball-Bundesliga perfekt machen können. Doch die knappe 30:31-Niederlage beim direkten Konkurenten DJK Rimpar Wölfe brachte zusätzlich Spannung in den Aufstiegskampf der zweiten Liga, der damit erst am 38. und letzten Spieltag entschieden wird. Und die finale Aufgabe für den TVH ist keine einfache: Vor eigenem Publikum geht es am Samstag (18 Uhr) gegen den designierten Meister und bereits als Aufsteiger feststehenden TuS N-Lübbecke.

Weitere Informationen Livestream hessenschau.de zeigt die Partie des TV Hüttenberg gegen den TuS N-Lübbecke am Samstag ab 18 Uhr im Livestream. Ende der weiteren Informationen

Um die eigenen Hausaufgaben im Aufstiegsrennen ordentlich zu erledigen, sollten die Mittelhessen diese Partie möglichst hoch gewinnen. Der punktgleiche Verfolger Friesenheim ist in der Tordifferenz nur ein Tor schlechter und empfängt den abgeschlagenen Tabellenletzten Rostock. Selbst bei einem knappen Hüttenberger Erfolg könnte Friesenheim mit einem Kantersieg also noch am TVH vorbeiziehen, der in diesem Fall von den Aufstiegsrängen abrutschen würde.

Aufstiegsrechnerei: Was machen Rimpar und Friesenheim?

Das setzt allerdings auch einen Auswärtssieg der Wölfe aus Rimpar in Bad Schwartau voraus. Rimpar ist derzeit Tabellenzweiter und hat einen Zähler mehr auf dem Konto als Hüttenberg und Friesenheim. Verlieren die Wölfe, ist der TVH bei einem eigenen Sieg sicher aufgestiegen. Ansonsten müssen die Mittelhessen auf einen Friesenheimer Ausrutscher hoffen. Spätestens nach Ende der Partie werden beim TVH also alle aufs Smartphone schauen, um die anderen Ergebnisse zu checken.

"Auf uns kommt ein sehr starker Kader zu", sagt Hüttenbergs Trainer Aðalsteinn Eyjólfsson mit Blick auf den letzten Gegner in dieser Saison. "Lübbecke ist auf allen Positionen brandgefährlich." Die Ostwestfalen stellen das stärkste Auswärtsteam der zweiten Liga, der Meistertitel ist seit Wochen in trockenen Tüchern. Seit mittlerweile acht Partien musste der Club keinen Punkt mehr abgeben.

Hüttenbergs blaue Wand

"Die Partie hat eine große Brisanz für uns und wir wissen, was auf dem Spiel steht", so Eyjólfsson. "Wir müssen eine Topleistung bringen." Personell kann der TVH-Coach auf den gesamten Kader zurückgreifen. Seine Fans hat der mittelhessische Traditionsverein dazu aufgerufen, in blauer Kleidung zu erscheinen – "um dem TuS damit Respekt einzuflößen", wie es in der offiziellen Mitteilung heißt.