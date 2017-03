Allendorf führt Melsungen zu Sieg in Gummersbach

Der dritte Sieg in Folge: Die MT Melsungen ist in der Handball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch und gewinnt auch beim Altmeister aus Gummersbach. Vor allem Michael Allendorf präsentiert sich in Bestform.

Die MT Melsungen hat die Länderspielpause gut überstanden und am Mittwoch den dritten Sieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Michael Roth gewann beim früheren Serienmeister VfL Gummersbach mit 30:23 (16:12) und behauptet damit in der Tabelle der Handball-Bundesliga Platz zehn.

Die Bartenwetzer konnten sich bei der Partie in der Schwalbe-Arena vor allem bei Nationalspieler Michael Allendorf bedanken, der sieben Treffer erzielte und so letztlich den Unterschied ausmachte.