Erst spannend, dann souverän: Die MT Melsungen tut sich gegen die TSV Hannover-Burgdorf lange schwer, legt aber rechtzeitig den Schalter um. Vor allem Michael Allendorf zeigt sich treffsicher.

Die MT Melsungen hat die Schlappe im EHF-Cup bei Benfica Lissabon gut verdaut und am Mittwoch einen Heimsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Die Bartenwetzer setzten sich sich in der Kasseler Rothenbach-Halle mit 33:30 (16:16) gegen Hannover-Burgdorf durch und springen damit in der Tabelle vorübergehend auf Rang acht.

Nachdem die Gäste die Partie in der ersten Hälfte noch ausgeglichen gestalten konnten, drehte die Mannschaft von Michael Roth nach der Pause richtig auf und setzte sich letztlich verdient durch. Ein Sonderlob verdiente sich erneut Nationalspieler Michael Allendorf, der mit zehn Treffern letztlich den Unterschied ausmachte.