MT Melsungen siegt in Minden

Vorne effizient, hinten sattelfest: Die MT Melsungen hat am Mittwoch in Minden gewonnen. Der Auswärtssieg geriet zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr.

Die MT Melsungen hat sich von der jüngsten Niederlage im EHF-Pokal erholt und in der Handball-Bundesliga den nächsten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Michael Roth gewann am Mittwochabend bei GWD Minden mit 28:21 (15:10). Damit festigten die Nordhessen ihre Position in der oberen Tabellenhälfte.

Die MT gab von Beginn an den Ton an und hatte sich bereits zur Halbzeitpause einen Fünf-Tore-Vorsprung erarbeitet. Beste Melsunger waren Johannes Sellin und Dener Jaanimaa mit je fünf Toren. Keeper Rene Villadsen war der starke Rückhalt und wehrte rund ein Drittel der Mindener Angriffe ab.