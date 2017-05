Krimi in Göppingen

Was für ein Herzschlagfinale: Die MT Melsungen gewinnt in Göppingen und bleibt damit zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen. Die Entscheidung fällt Sekunden vor Schluss.

Die MT Melsungen hat sich vom Aus im EHF-Cup gut erholt und im ersten Bundesliga-Spiel nach dem geplatzten europäischen Traum einen Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Michael Roth bezwang am Mittwoch Göppingen in fremder Halle mit 30:29 (15:13) und behauptete damit in der Tabelle Platz acht.

Nach ausgeglichenem Beginn bekamen die Bartenwetzer die Partie nach rund 20 Minuten immer besser in den Griff und sahen lange wie der sichere Sieger aus. In einer hektischen Schlussphase schnupperte dann zunächst Göppingen am Sieg, ehe Michael Allendorf mit seinem Treffer zwei Sekunden vor dem Ende zum Helden wurde.