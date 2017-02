Die MT Melsungen nimmt den Schwung aus dem Europapokal mit in die Liga und fährt zum fünften Mal in Folge Zählbares ein. Probleme haben die Nordhessen letztlich nur im ersten Durchgang.

Die MT Melsungen hat am Mittwoch die Pflichtaufgabe in der Handball-Bundesliga erfüllt und die HBW Balingen-Weilstetten vor heimischer Kulisse mit 30:22 (10:11) besiegt. In der Kasseler Rothenbach-Halle brauchte die Mannschaft von Trainer Michal Roth, die am Wochenende im Europokal gegen Lissabon gewonnen hatte, jedoch eine gewisse Anlaufzeit.

Nach einem 10:11-Pausenrückstand steigerte sich die MT im zweiten Durchgang jedoch deutlich und gewann letztlich hochverdient. Bester Werfer war Johannes Sellin, der neun Treffer zum Sieg beisteuerte.