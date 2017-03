Big Point in Europa: Die MT Melsungen rehabilitiert sich für die Niederlage in Spanien und feiert in eigener Halle einen ungefährdeten Sieg gegen Helvetia Anaitasuna. Die nächste Runde ist zum Greifen nah.

Die MT Melsungen kann langsam aber sicher mit den Planungen für das Viertelfinale im EHF-Cup beginnen. Die Bartenwetzer feierten am Samstag einen verdienten 28:22 (10:11)-Sieg gegen den spanischen Vertreter Helvetia Anaitasuna und sind damit nach vier von sechs Spielen weiter Spitzenreiter in der Gruppe D.

Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte und einem 10:11-Pausenrückstand drehten die Nordhessen nach dem Seitenwechsel richtig auf und ließen den Gästen, die die Partie in Spanien für sich entschieden hatten, keine Chance.