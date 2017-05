Handball-Bundesligist Melsungen hat sich für die kommende Saison mit Julius Kühn verstärkt. Der Nationalspieler ist bereits der dritte prominente Neuzugang – und er half selbst finanziell beim Transfer mit.

Das ist mal eine Kampfansage an die Konkurrenz in der Handball-Bundesliga: Die MT Melsungen hat am Mittwoch Julius Kühn verpflichtet und damit bereits den dritten Nationalspieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Neben Kühn, der einen Vertrag bis Juni 2020 erhielt, spielen ab Sommer auch Finn Lemke und Tobias Reichmann für die Nordhessen.

Rückraumwerfer Kühn kommt von Liga-Konkurrent Gummersbach, obwohl er beim VfL eigentlich noch einen Vertrag bis zum Jahr 2018 hatte. Doch Kühn forcierte den Wechsel und half dabei sogar selbst nach, wie MT-Geschäftsführer Axel Geerken erklärte. "Es freut uns sehr, dass wir ihn schon ein Jahr früher als ursprünglich geplant bei uns begrüßen dürfen. Das ist nicht zuletzt dem Spieler selbst zu verdanken, der sich finanziell an den Ablösemodalitäten beteiligt."

"Interessantes Projekt"

Kühn selbst lobte seinen neuen Arbeitgeber als "interessantes Projekt". Er habe hier eine sehr gute Perspektive. „Ich habe hier die Riesenchance, kurzfristig auch mit einem Verein international spielen zu können. Dass es dazu kommt, möchte ich gerne meinen Beitrag leisten. Umso mehr freue ich mich darüber, dass ich bereits ein Jahr früher als gedacht hierher kommen kann.“

Mit Kühn, Lemke und Philipp Müller haben die "Bartenwetzer" nun drei starke Spieler für den linken Rückraum, der Königsposition im Handball. "Wir sind somit auch besser in der Lage, eventuelle Ausfälle ohne Qualitätsverlust abzufedern. Wie schwer das gerade auf wichtigen Positionen ist, hat man ja in dieser Saison gesehen", sagte Trainer Michael Roth.

Planungen abgeschlossen

Mit der Verpflichtung von Kühn seien die Kaderplanungen nun abgeschlossen, so der Club. Den sechs Abgängen Nenad Vuckovic, Momir Rnic, Patrik Fahlgren, René Villadsen, Johannes Sellin und Svetislav Verkic stehen fünf Neuzugänge gegenüber: Reichmann, Lemke und Kühn sowie Nebojsa Simic und Lasse Mikkelsen.