Die MT Melsungen reitet weiter auf der Erfolgswelle und feierte am Mittwochabend beim Bergischen HC den nächsten Sieg. Die Nordhessen sind nun seit neun Spielen ungeschlagen.

Am Mittwochabend gewann die MT Melsungen beim Bergischen HC mit 28:26 und steht weiter auf dem siebten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga. Nach einem durchwachsenen Start in die Partie fing sich das Team von Trainer Michael Roth Mitte der ersten Halbzeit und lag zur Pause bereits mit drei Toren in Front (14:17).

Die Gastgeber kamen kurz vor dem Ende des Spiels zwar noch einmal bis auf ein Tor ran. Der Sieg für die MT war aber über weite Strecken ungefährdet. Am kommenden Sonntag treffen die Nordhessen in hemischer Halle auf den Achtplatzierten Leipzig.