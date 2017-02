Die MT Melsungen ist mit einem Sieg in die Gruppenphase des EHF-Pokals gestartet. Gegen Benfica Lissabon zeigten die Nordhessen eine klare Steigerung. Die gilt es jetzt für die Handball-Bundesliga zu konservieren.

Mit einem souveränen Erfolg im EHF-Pokal ist der MT Melsungen die Wiedergutmachung für das verpatzte Hessenderby gelungen. Doch schon am Mittwoch stehen die Handballer aus Nordhessen auch in der Bundesliga wieder unter Erfolgsdruck. "Das wird eines der wichtigsten Saisonspiele überhaupt. Wenn wir gewinnen, sind wir unten erst mal wieder raus", sagte MT-Coach Michael Roth vor der Partie gegen die HBW Balingen/Weilstetten.

Körperliche Präsenz gezeigt

Das nötige Selbstvertrauen dafür holte sich Melsungen am Samstag beim nie gefährdeten 33:22 (15:11)-Erfolg gegen Benfica Lissabon im ersten Spiel der Gruppenphase des EHF-Cups. Von Beginn an wollte die MT die 22:27-Schlappe gegen die HSG Wetzlar nur drei Tage zuvor vergessen machen. Das Team spielte entschlossen und konzentriert. Zudem war Torhüter Johan Sjöstrand ein exzellenter Rückhalt. "Wir sind natürlich zufrieden. Es war einfach wichtig, zurückzukommen und ein Zeichen zu setzen", sagte Roth.

Besonders die Abwehrarbeit seiner Mannschaft über die gesamte Spielzeit überzeugte den 54-Jährigen. Doch auch im Angriff lief es nach der zuletzt blamablen Vorstellung gegen Wetzlar wieder besser. "Unser Ziel, körperliche Präsenz zu zeigen, haben wir umgesetzt. Und vorne haben wir viel besser gespielt", sagte Roth.

Sellin macht Hoffnung

Der frühere Nationalspieler hofft, dass seine verunsicherte Mannschaft die vielversprechenden Ansätze nun auch gegen Balingen zeigen und sich endlich aus der "latent anhaltenden Krise" befreien kann. Denn bisher ist die laufenden Saison ein einziges Auf und Ab. Befreiungsschläge und Minikrisen wechseln sich immer wieder ab. Und so rangiert das Überraschungsteam der Vorsaison auf einmal nur noch im hinteren Tabellenfeld. "Die Leichtigkeit fehlt. Wir können das, was wir letztes Jahr abgeliefert haben, einfach nicht konstant rüberbringen", erklärte Roth. Es sei jetzt seine Aufgabe, das wieder hinzubekommen. Seinen Spielern macht er keinen Vorwurf. Die würden sich in jedem Training reinhängen. "Aber natürlich ist eine gewisse Unzufriedenheit zu spüren und dass ein gewisser Druck da ist, ist normal", sagte Roth.

Zuversichtlich stimmt den Coach, dass Torjäger Johannes Sellin nach drei Wochen Verletzungspause gegen Lissabon ein ordentliches Comeback feierte. "Das war ein guter Test. Aber natürlich ist er noch nicht topfit", sagte Roth, der am Mittwoch 55 Jahre alt wird. "Vielleicht gibt es hinterher Anlass zu feiern."